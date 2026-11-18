Tres de los cuatro grandes podrían quedarse con la punta del torneo en caso de una combinación de resultados

Con solo una jornada por disputarse, varios equipos de la Liga MX aún tienen la oportunidad de meterse a zona de Liguilla. Sin embargo, solo hay tres equipos que pueden hacerse con la punta de la tabla general y dos de ellos se enfrentarán entre sí: La Máquina de Cruz Azul, las Águilas del América y las Chivas.

Cruz Azul y Chivas, los responsables de definir el liderato

El duelo más atractivo de la Jornada 17 del balompié nacional también será el más determinante, pues estará en manos de ambos equipos la posibilidad de definir al líder del torneo. Específicamente, La Máquina depende de sí misma para conseguirlo, a diferencia de los otros dos contendientes.

José Paradela en celebración con Cruz Azul en el Apertura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Cruz Azul suma actualmente un total de 32 puntos, superando al América y a Chivas por dos unidades, por lo que, en caso de conseguir un triunfo, confirmaría su dominio en el torneo. Además, si empata, todavía tendría que esperar a lo que haga el América, ya que, si las Águilas no consiguen la victoria, el actual campeón conservaría el primer lugar.

Con el Rebaño Sagrado empiezan las complicaciones. Las Chivas no solo tienen la tarea de vencer a Cruz Azul en el Estadio Akron, sino que también dependen de lo que haga su rival más odiado. Aunque logren derrotar a La Máquina, el resultado no será suficiente si el América gana, pues las Águilas tienen una mejor diferencia de goles.

Jugadores de Chivas en su partido contra América en el Estadio Azteca en el Apertura 2026 | IMAGO 7

¿Qué necesita América para ser líder?

Al igual que sus dos rivales, el equipo de Guillermo Almada tiene en sus manos la posibilidad de cerrar como el mejor del campeonato, pero ahora no solo necesita ganar, sino que también tendrá que esperar a ver lo que suceda entre el Rebaño y La Máquina.

América llega con 30 puntos, al igual que Chivas, y se medirá a los Tigres de la UANL en el Volcán, por lo que buscar el triunfo será su principal objetivo. En caso de conseguirlo, los de Coapa asegurarían, al menos, el segundo puesto del certamen, pero si Cruz Azul pierde, los azulcremas recuperarían el liderato.

La última jornada también definirá el orden de los primeros lugares de cara a la Liguilla. Cruz Azul, América y Chivas buscarán cerrar la fase regular en la cima, aunque sus posibilidades dependerán de los resultados que consigan ante sus respectivos rivales. De esta manera, el liderato podría cambiar de manos hasta el último partido del calendario.