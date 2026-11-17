América se juega el liderato ante Tigres: ¿qué necesita para no caer hasta el cuarto lugar?

Las Águilas llegan a la última jornada del Apertura 2026 con posibilidades de terminar como líderes generales, pero una derrota en el Volcán podría mandarlas hasta la cuarta posición

América todavía puede terminar como líder general del Apertura 2026, aunque también corre el riesgo de caer hasta el cuarto puesto. Las Águilas llegan a la última jornada con varios escenarios por delante, por lo que están obligadas a conseguir un buen resultado ante Tigres para no comprometer su posición en la clasificación.

Los dirigidos por Guillermo Almada tuvieron en sus manos la posibilidad de asegurar el primer lugar, pero dejaron escapar esa oportunidad al sumar únicamente tres de los últimos 12 puntos disputados. Ahora, el conjunto azulcrema necesita una victoria y una combinación de resultados para recuperar el liderato.

Los de Coapa visitarán a Tigres en el Estadio Universitario, donde están obligados a ganar y esperar que Cruz Azul pierda o empate frente a Chivas. Si las Águilas consiguen los tres puntos, pero La Máquina también gana, América se mantendrá en el segundo puesto de la tabla general.

¿Qué pasa si América no gana?

Brian Rodríguez en lamento con América | IMAGO 7

Si el conjunto azulcrema empata en el Volcán, todavía podría terminar segundo o caer hasta el tercer lugar. Si consigue la igualada y Cruz Azul gana o empata, América conservará uno de los dos primeros puestos. Sin embargo, si Chivas derrota a La Máquina, los de Almada caerán al tercer escalón.

El peor escenario para las Águilas sería una derrota ante Tigres, pues podrían perder dos posiciones y terminar hasta el cuarto lugar. Para que esto suceda, América tendría que caer ante los felinos, mientras que Chivas consigue al menos un empate y Toluca gana su respectivo compromiso.

América busca defender su lugar entre los primeros cuatro

Club América celebrando un gol en el juego vs Pumas del Apertura 2026 | IMAGO7