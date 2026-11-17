América todavía puede terminar como líder general del Apertura 2026, aunque también corre el riesgo de caer hasta el cuarto puesto. Las Águilas llegan a la última jornada con varios escenarios por delante, por lo que están obligadas a conseguir un buen resultado ante Tigres para no comprometer su posición en la clasificación.
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Los dirigidos por Guillermo Almada tuvieron en sus manos la posibilidad de asegurar el primer lugar, pero dejaron escapar esa oportunidad al sumar únicamente tres de los últimos 12 puntos disputados. Ahora, el conjunto azulcrema necesita una victoria y una combinación de resultados para recuperar el liderato.
Los de Coapa visitarán a Tigres en el Estadio Universitario, donde están obligados a ganar y esperar que Cruz Azul pierda o empate frente a Chivas. Si las Águilas consiguen los tres puntos, pero La Máquina también gana, América se mantendrá en el segundo puesto de la tabla general.
¿Qué pasa si América no gana?
Si el conjunto azulcrema empata en el Volcán, todavía podría terminar segundo o caer hasta el tercer lugar. Si consigue la igualada y Cruz Azul gana o empata, América conservará uno de los dos primeros puestos. Sin embargo, si Chivas derrota a La Máquina, los de Almada caerán al tercer escalón.
El peor escenario para las Águilas sería una derrota ante Tigres, pues podrían perder dos posiciones y terminar hasta el cuarto lugar. Para que esto suceda, América tendría que caer ante los felinos, mientras que Chivas consigue al menos un empate y Toluca gana su respectivo compromiso.
América busca defender su lugar entre los primeros cuatro
Por ello, América está obligado a buscar la victoria en el Universitario y, en el peor de los casos, evitar la derrota. El equipo de Guillermo Almada ha ocupado el liderato durante 11 jornadas y, desde la tercera fecha, no ha salido de los dos primeros puestos de la clasificación, una posición que ahora buscará defender en el cierre del torneo.