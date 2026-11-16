Luego de que los jugadores del América se enfrascaran en una pelea con los del New York Red Bulls tras una jugada en la que estuvo involucrado Miguel Borja, y en la que el colombiano decidió no intervenir, al interior de las Águilas consideran que el delantero “se vio mal”.
Este fin de semana, el conjunto de Coapa se midió ante el equipo de la MLS en un encuentro amistoso disputado durante la fecha FIFA, que terminó en una bronca con ocho expulsados.
Todo se derivó de un partido ríspido que, pese a tratarse de un amistoso, terminó por calentarse en los minutos finales.
Miguel Borja conducía el balón cuando Ronald Donkor llegó a disputarlo. Tras varios forcejeos, ambos terminaron en el suelo. El Colibrí empujó al colombiano y el ghanés respondió con una patada, lo que provocó que sus compañeros salieran en su defensa. Sin embargo, mientras se desataba la pelea, Borja simplemente se apartó y dejó solos a sus compañeros.
Esta acción generó diversas críticas en redes sociales. Por su parte, ESPN aseguró que, aunque los jugadores del América no se molestaron con el colombiano, algunos sí consideraron que su reacción no fue la adecuada.
“Todos van a defenderte y tú los dejas. Sí se vio mal, pero todo bien en el grupo”, señalaron fuentes del equipo a la televisora.