Miguel Borja queda bajo la lupa en el América tras la bronca ante New York Red Bulls

El delantero colombiano ha sido criticado por apartarse en el conato de bronca

Luego de que los jugadores del América se enfrascaran en una pelea con los del New York Red Bulls tras una jugada en la que estuvo involucrado Miguel Borja, y en la que el colombiano decidió no intervenir, al interior de las Águilas consideran que el delantero “se vio mal”.

Podría interesarte Futbol Intensa bronca con golpes en la derrota de América ante NY Red Bulls

Este fin de semana, el conjunto de Coapa se midió ante el equipo de la MLS en un encuentro amistoso disputado durante la fecha FIFA, que terminó en una bronca con ocho expulsados.

Todo se derivó de un partido ríspido que, pese a tratarse de un amistoso, terminó por calentarse en los minutos finales.

Jugadores del América y del New York RB | CAPTURA DE PANTALLA

Miguel Borja conducía el balón cuando Ronald Donkor llegó a disputarlo. Tras varios forcejeos, ambos terminaron en el suelo. El Colibrí empujó al colombiano y el ghanés respondió con una patada, lo que provocó que sus compañeros salieran en su defensa. Sin embargo, mientras se desataba la pelea, Borja simplemente se apartó y dejó solos a sus compañeros.

Esta acción generó diversas críticas en redes sociales. Por su parte, ESPN aseguró que, aunque los jugadores del América no se molestaron con el colombiano, algunos sí consideraron que su reacción no fue la adecuada.

Miguel Borja decepcionado por el resultado ante Pachuca l MEXSPORT