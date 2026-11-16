¿Ha quedado a deber? Estos son los números de Carlos Álvarez con América desde su llegada

El mediocampista español no se ha podido afianzar de la mejor manera con las Águilas

¿Ha quedado a deber? Carlos Álvarez llegó al América como uno de los fichajes bomba del mercado de verano. Sin embargo, después de dos meses y medio en Coapa, el español todavía no ha logrado mostrar todo su potencial con las Águilas. Estos son sus números.

Podría interesarte Futbol Pumas: esto necesita Universidad Nacional en la última jornada para clasificar a Liguilla

Su llegada generó grandes expectativas, pues apenas un año atrás el Levante llegó a pedir hasta 25 millones de euros por su fichaje, mientras que el conjunto azulcrema consiguió hacerse de sus servicios por apenas seis.

Brian Rodríguez y Carlos Álvarez festejan el empate de América | MexSport

¿Cuándo llegó Carlos Álvarez?

Álvarez aterrizó en México en septiembre y, aunque durante sus primeros partidos tuvo pocos minutos, poco a poco se ganó la titularidad. En gran medida, esto se debió a la lesión de Raphael Veiga y a la necesidad de Guillermo Almada de contar con un enganche que le diera claridad al juego, una de las principales características por las que el español llegó a Coapa.

Hasta el momento, Carlitos ha disputado nueve encuentros, seis de ellos como titular, en los que registra apenas un gol, conseguido en la goleada ante León, y dos asistencias.

Además, acumula 460 minutos y todavía no ha completado un partido. En cuanto a sus estadísticas ofensivas, suma 11 disparos, seis de ellos a puerta, y ha fallado una ocasión clara de gol.

Carlos Álvarez, jugador del América, en el partido ante Rayados | MEXSPORT

Números iguales a los de Raphael Veiga

De hecho, sus números son prácticamente idénticos a los que dejó Raphael Veiga desde su lesión. El brasileño no entró en los planes de continuidad del América, que decidió no hacer válida su opción de compra, por lo que ahora Carlos Álvarez será el encargado de cerrar el último encuentro de la fase regular y disputar la Liguilla como el hombre que ocupe esa posición.

Si bien el español llegó a mitad del torneo y no tuvo la oportunidad de realizar una pretemporada con el equipo, hasta ahora no ha conseguido desplegar el futbol que tanto sorprendió durante su etapa con los Granotas. Su adaptación ha sido paulatina, pero las expectativas que generó su fichaje siguen pendientes de cumplirse.

América se mantiene como candidato al título y tendrá en la Liguilla una oportunidad inmejorable para que Carlos Álvarez demuestre por qué la directiva apostó por él y pueda convertirse en una pieza determinante en el camino hacia el campeonato.