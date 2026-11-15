Las Águilas perdieron su partido amistoso ante los norteamericanos en medio de un problema que llegó a los golpes

La derrota del América por 1-0 ante New York Red Bulls, en un partido amistoso disputado en Estados Unidos, terminó con los ánimos encendidos dentro del terreno de juego. Más allá del resultado adverso para las Águilas, el encuentro estuvo marcado por una bronca entre futbolistas de ambos equipos, que provocó momentos de tensión y obligó a la intervención de varios integrantes de los cuerpos técnicos.

Aunque parecía que, con el partido de la Selección Mexicana en simultáneo, no habría mayor noticia en el campo de los norteamericanos, Andy Rojas, Emilio Lara, Dagoberto Espinoza y Ramón Juárez, protagonizaron un momento demasiado tenso en este compromiso que de amistoso terminó por tener solamente el nombre.

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¿Cómo se dio la bronca?

Todo comenzó en la portería que defendía el portero americanista Rodolfo Cota, cuando Andy Rojas comenzó a enfrascarse en una serie de empujones y jalones con Dagoberto Espinoza, quien precisamente detrás del arco águila se llevó un primer contacto al rostro por parte del 70 de Red Bulls.

Luego de ello, apareció Ramón Juárez para intervenir, pero este también se llevó un duro golpe, pues trató de seguir a Rojas más allá de que también estaban implicados Alan Cervantes y Miguel Vásquez.

Tras ese contacto, vino una reacción eufórica del 'Pelón' Lara, pero Andy ya se había tratado de separar de todo el conflicto, así que el cuerpo técnico y algunos compañeros separaron a Emilio para que esto no pasara a mayores.

El árbitro finalmente tomó la decisión de eliminar a un total de seis jugadores, con tres de ellos con los colores azulcremas.

Victoria del 'Toro Rojo'

El América cayó 1-0 ante New York Red Bulls en un partido amistoso disputado en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, aprovechando la pausa por la Fecha FIFA de noviembre. Las Águilas, dirigidas por Guillermo Almada, tuvieron dificultades para generar oportunidades de peligro y terminaron pagando caro sus errores defensivos. El único gol del encuentro llegó al minuto 58, cuando Benedetti aprovechó una serie de rebotes dentro del área para vencer a Rodolfo Cota y darle la ventaja al conjunto estadounidense.