Kevin Álvarez y Brian Rodríguez previo a un partido de América en la Liga MX | IMAGO 7

Las Águilas buscarán el liderato de la clasificación en la última fecha de la Fase Regular del Apertura 2026

América se prepara para visitar a Tigres, aunque lo hará sin Brian Rodríguez. Las Águilas realizaron su entrenamiento matutino de este martes con las ausencias de los seleccionados nacionales y del uruguayo, quien trabajó por separado en el gimnasio.

Los dirigidos por Guillermo Almada ya cumplieron con su segundo entrenamiento de preparación para enfrentar a los felinos, luego de una Fecha FIFA en la que viajaron a Estados Unidos para disputar un encuentro amistoso ante el New York Red Bull.

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Durante la práctica de este martes, el equipo realizó ejercicios de intensidad en los que se pudo observar a Santiago Bueno, quien reaparecerá después de cumplir un partido de suspensión ante Pumas. El defensor trabajó al parejo del grupo, al igual que el resto de sus compañeros, con excepción del 'Rayito', quien permaneció en el gimnasio realizando ejercicios de salto bajo la supervisión de un preparador físico.

El conjunto de Coapa viajará este viernes a la Sultana del Norte, donde un día después se medirá ante Tigres en un encuentro en el que todavía estará en juego el liderato para los azulcremas.

Santiago Bueno, jugador del América, en festejo de gol ante Rayados de Monterrey | IMAGO7

América necesita conseguir una victoria y esperar que Cruz Azul pierda o empate ante Chivas para quedarse con el primer lugar de la clasificación. Sin embargo, tendrá que buscar ese resultado sin uno de sus mejores elementos.

Brian sufrió una lesión muscular previo al encuentro ante Toluca, situación que lo dejó fuera del compromiso frente a Pumas. Ahora tampoco estará disponible para enfrentar a Tigres y la expectativa es que pueda recuperarse a tiempo para disputar la serie de Cuartos de Final.

Brian Rodríguez en lamento con América | IMAGO 7