Los inmuebles de Xolos y los Esmeralda todavía no ha albergado ningún duelo del Tri

Después del encuentro de la Selección Mexicana en el Estadio BBVA ante Jamaica en Nations League, a la categoría mayor del Tri únicamente le falta jugar en dos inmuebles activos en Liga MX, el Estadio Caliente y el Nou Camp, casa de los Xolos y León.

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Incluso, en la casa de los Bravos, el Estadio Olímpico Benito Juárez ha albergado duelos de la Selección Mexicana, la última vez en 2010, en un encuentro amistoso ante Venezuela que terminó en empate de 2-2.

Querétaro, el último lugar fuera de las grandes ciudades que acogió a la Selección Mayor

Fuera de las grandes ciudades, como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, Querétaro es el lugar que acogió al Tri de manera más reciente, precisamente en febrero de 2026, contra Islandia, que concluyó en victoria para los locales con un marcador de 4-0.

Estadio Corregidora, Querétaro | IMAGO7

¿La Selección Mexicana nunca ha jugado en León?

Hasta ahora, no hay juegos programados en estas dos ciudades, pero llama la atención que el inmueble de León nunca haya tenido al Tri en su categoría mayor, debido a que es un estadio que fue inaugurado en 1967.

Por otro lado, el Estadio Caliente fue abierto el 11 de noviembre de 2007, un margen más corto de tiempo para que el Tri pudiera disputar un encuentro en esta cancha, aunque lo han hecho en zonas cercanas a Tijuana, en específico California.

Estadio Caliente | IMAGO7