El técnico de Rayados de Monterrey defendió al estratega mexicano a pesar de los resultados irregulares

Matías Almeyda salió en defensa de Rafael Márquez y pidió paciencia, respaldo y respeto para el entrenador de la Selección Mexicana, ante las críticas que ha recibido durante sus primeros partidos al frente del combinado nacional.

En conferencia de prensa, el técnico de Rayados de Monterrey consideró que Márquez debe tener tiempo para desarrollar su proyecto rumbo al Mundial de 2030, al señalar que las exigencias y cuestionamientos después de apenas seis encuentros son excesivos.

“¿Cuántos partidos lleva Rafa? ¿Seis partidos? Y ya estaba en discusión. Bueno, evidentemente hay otro problema. El problema no es de Rafa. Si fue contratado, no sé qué contrato le hicieron. ¿Por cuánto lo contrataron? ¿Hasta el 2030? Eso debería ser justo. Si ayer lo empataban, le pedían la cabeza. Era ridículo. Ojalá que lo apoyen porque tiene muchísimo por dar. Fue uno de los jugadores más exitosos de la historia de México. Un poco más de respeto. Respétenlo un poco más", declaró.

El estratega argentino también pidió que se le permita trabajar con tranquilidad, al considerar que Márquez tiene las condiciones necesarias para afrontar el reto de dirigir al Tricolor, aunque reconoció que satisfacer a todos será complicado.

Rafa Márquez y César Montes en conferencia de prensa con la Selección Mexicana | IMAGO 7

“Déjenlo, que lo va a hacer. Tiene otra mentalidad. Se le ve serio, se le ve seguro y después conformar a todo el mundo es muy difícil. Ojalá que le den tiempo. Es joven, tiene nombre, es respetado a nivel mundial. Que lo pueda respetar su país. Está en un lugar que ocasiona mucha envidia, porque hay muchos que vienen trabajando por atrás para llegar. Viene el puñal y Rafa tiene que estar fuerte, muy fuerte, para soportar eso. No tengo duda de que lo va a lograr", añadió.

Finalmente, Almeyda insistió en que la Selección Mexicana debe apostar por la continuidad y respaldar a Márquez hasta el Mundial de 2030, al considerar que cambiar de entrenador ante las primeras dificultades sería repetir errores del pasado.

"En México tienen grandes jugadores, pero si le buscan la cabeza van a volver a cometer lo mismo. Elíjanlo hasta 2030. Bánquenlo. Lo han hecho con otros. Entonces, este es mexicano, porque después dicen que no hay mexicanos y ahora tienen uno. Es el momento de bancarlo. Es el mejor mexicano. Por eso está ahí, por eso lo eligieron. Ahora hay que bancarlo", finalizó.