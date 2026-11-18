El delantero del Porto no ha dado resultados con el Tri y el público en el Estadio BBVA se lo hizo saber en el partido ante Jamaica

El crédito de Santi Giménez con la afición mexicana parece haber terminado por completo. Apenas el delantero del Porto se paró para iniciar sus ejercicios de calentamiento durante el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League ante Jamaica y cientos de mexicanos estallaron con una contundente y sonora rechifla dirigida exclusivamente al delantero.

Lo que en años anteriores eran ovaciones y reclamos por verlo en el once titular, hoy se transformó en total hostilidad abierta desde las tribunas. El "Bebote" fue recibido con abucheos que retumbaron en todo el inmueble regiomontano incluso antes del silbatazo inicial, reflejando el hartazgo de un sector de la hinchada que no perdonan su bajo rendimiento en clubes y su aporte con la camiseta nacional.

Y es que es innegable que Santi atraviesa una de las peores rachas en su historia como jugador profesional que se ha prolongado por más de tres años en competencias oficiales.

El delantero mexicano llegó al compromiso frente a los jamaicanos con una racha de 400 días sin anotar en cualquier partido con el Tricolor. Y en partido oficial su último gol fue aquel anotado en la final de la Copa Oro 2023.

Con apenas seis anotaciones lo ubican estadísticamente como el centro delantero con menor efectividad en la historia de la Selección Mexicana.

Santiago Giménez en la banca durante el partido de México contra Jamaica | IMAGO 7

El desencanto de la grada también arrastra la pasada Copa del Mundo 2026, torneo en el que Santi tuvo un rol discreto y se marchó sin gol en los cuatro encuentros en los que vio acción. Ahora con Rafael Márquez en el banquillo nacional, el jugador del Porto no vio el gol en el partido de ida en Kingston donde México cayó 3-2, suceso que terminó por colmar la paciencia del público.

Mientras el delantero atraviesa su momento más tenso con el entorno tricolor, la afición ya apunta hacia otros nombres. Entre el respaldo a elementos consolidados como Raúl Jiménez, Julián Quiñones y el aclamado por la gente en este último partido; Armando "La Hormiga" González, Santiago Giménez enfrenta hoy el reto más complejo de su carrera internacional: reconciliarse con una afición que ya le retiró el beneficio de la duda.