¡No se la van a perdonar en CU! Alan Medina perdona el empate a menos de un metro y Pumas cae ante Monterrey

El atacante universitario dejó escapar una oportunidad clarísima al minuto 88

Alan Medina protagonizó una falla colosal a menos de un metro de la portería que le costó a Pumas la oportunidad de rescatar el empate en la derrota 0-2 frente a Monterrey, correspondiente a la Jornada 17 del Apertura 2026.

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El atacante auriazul, quien había ingresado de cambio al minuto 82 en lugar de Juninho Vieira para buscar la igualada en el Estadio Olímpico Universitario, desaprovechó una ocasión inmejorable frente al arco en la recta final del encuentro dentro del futbol mexicano.

Cuando el conjunto universitario presionaba con todo tras el primer tanto de Luca Orellano al minuto 74, apareció la jugada que pudo cambiar el rumbo del partido al minuto 88.

Medina se encontró con el balón prácticamente en la línea de gol para empujarlo a las redes, pero de manera increíble mandó su remate desviado ante la incredulidad de la afición presente en Ciudad Universitaria.

¿Cómo fue el desenlace del partido ante Rayados?

El error del futbolista universitario resultó lapidario para las aspiraciones del cuadro local, ya que apenas dos minutos después del fallo, al 90', Luca Orellano volvió a aparecer para firmar su doblete y sentenciar el 2-0 definitivo a favor de los Rayados de Monterrey en territorio capitalino.

Monterrey ante Pumas en CU l MEXSPORT