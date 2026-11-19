Así es el espectacular nuevo jersey de Pumas inspirado en un ícono de su historia

El conjunto auriazul y PUMA presentaron su tercera equipación en color negro con detalles dorados que rinde homenaje al pebetero

El Club Universidad Nacional y la marca deportiva PUMA presentaron oficialmente el nuevo tercer jersey de Pumas, una indumentaria alternativa que rinde homenaje a uno de los símbolos más emblemáticos de su casa: el pebetero del Estadio Olímpico Universitario.

Con este lanzamiento, la institución busca mantener viva la llama y la pasión dentro del futbol mexicano mediante un diseño elegante que conecta la historia de su recinto con la identidad de su afición.

La nueva camiseta destaca por presentar una sobria base en color negro con un tramado gráfico sutil, acompañada de detalles en dorado en el cuello en 'V' y los puños, con el tradicional escudo del puma al frente para evocar la luz del fuego.

Tercera equipación de Pumas 26-27 l Pumas MX

Además, en la parte posterior incluye un pequeño gráfico del pebetero que completa la estética de una prenda pensada para representar el orgullo auriazul dentro y fuera de la cancha.

¿Cuándo estrenarán los equipos la nueva camiseta?

Esta nueva indumentaria podría hacer su debut oficial en la cancha muy pronto tanto en la rama varonil como en la femenil. El primer equipo varonil tendría la oportunidad de estrenarla este sábado 21 de noviembre a las 19:00 horas, cuando reciban en casa a Monterrey en la última jornada del torneo en busca del boleto a la Liguilla.

Por su parte, Pumas Femenil podría lucirla en otra edición mas del Clásico Capitalino, partido de Ida de las Semifinales ante América, compromiso que se disputaría en Ciudad Universitaria entre el 9 y el 11 de diciembre.

¿Cuál es la historia detrás del diseño y dónde comprar el nuevo jersey de Pumas?

La inspiración de esta tercera equipación se remonta a la inauguración del Estadio Olímpico Universitario en 1952 y a momentos históricos como los Juegos Olímpicos de 1968, cuando Enriqueta Basilio se convirtió en la primera mujer en encender el fuego olímpico en dicho pebetero.

Jugadoras de Pumas Femenil con la tercera equipación 26-27 l Pumas MX