El conjunto felino consiguió su primera aparición en las Semifinales en la historia de la Liga MX Femenil

Pumas dio un fuerte golpe sobre la mesa en la Liga MX Femenil, con la clasificación a la Semifinal tras la goleada de 0-5 sobre Tigres en el Estadio Universitario, para dejar el marcador global de 3-7. Esta es la primera vez en la historia que el club accede a esta fase, pero no es una casualidad, sino que es resultado de un proyecto que ha ido en crecimiento.

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¿Qué cambios hubo en Pumas Femenil?

Roberto Medina, actual entrenador de Pumas ha dado resultados positivos y un cambio que generó ilusión en el club desde el inicio, gracias a su importante trayectoria en el futbol femenil, especialmente con Tigres, donde ganó tres títulos.

A finales de 2025, Medina fue presentado como el técnico de Pumas Femenil, uno de los primeros movimientos de la nueva directiva del conjunto auriazul, ya con Antonio Sancho como Vicepresidente Deportivo y Carlos Gutiérrez como el Director Deportivo.

Roberto Medina, entrenador de Pumas Femenil en Semifinales ante Tigres | IMAGO7

Fichajes claves en Pumas Femenil

La nueva directiva ha generado cambios para guiar a Pumas hacia los éxitos deportivos, tanto en la rama varonil como la femenil, como este tipo de decisiones, además de fichajes claves como Andrea Pereira, Priscila Chinchilla, Casandra Montero, entre otras jugadoras.

Cabe señalar que Medina es canterano de Pumas, por lo que conoce perfectamente a la institución y lo que representa, algo que esta directiva busca reflejar, con elementos de casa en la mayoría de categorías que sientan los colores del club del Pedregal.

Priscila Chinchilla con Pumas en la Liga MX Femenil | X: @PumasMXFemenil