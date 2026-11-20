Pumas ya tiene su primer 'refuerzo' para el Clausura 2027: ¿De quién se trata?

Una noticia que muchos aficionados de los Pumas han esperado con ansias

​Solo falta que se haga oficial. El atacante paraguayo Robert Morales ya es jugador de Pumas una vez que firmó por los próximos tres años con la Universidad, con lo que el futuro del seleccionado guaraní será en Cantera.

​Lo único que resta es que Pumas haga oficial la 'pertenencia' del futbolista, pero se sabe que ya firmó su futuro, lo que asegura a los universitarios un goleador que podría hacer época si mantiene esa regularidad.

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Los números de Robert Morales en el Apertura 2026

​Hasta el momento, Robert ha anotado cinco goles en la temporada, pero ha sido un indiscutible en el esquema de Solari.

​Robert llega procedente del Toluca, club al que le comprarán la carta ahora que venza su préstamo en diciembre.

Robert Morales, jugador de Pumas, tras gol ante Cruz Azul | IMAGO7

​Sin embargo, una de las dudas que creció es el valor en el que el conjunto universitario se hizo de sus derechos federativos y, de acuerdo con fuentes que saben del caso, aseguraron a RÉCORD que fueron cinco millones de dólares.

​Robert jugaba a préstamo por un año, tras un acuerdo pactado a inicios de 2026.

​En el Clausura 2026 fue el máximo anotador de Pumas con nueve goles, guiando al equipo hasta la final. En la actualidad se mantiene como titular indiscutible, completando prácticamente los 90 minutos de cada jornada en el eje de ataque.

​Ahora se espera que sea clave en el último partido, donde los Pumas necesitan de la victoria para aspirar a clasificar a Liguilla, aunque requieren una combinación de resultados, pues ya no dependen de sí mismos.