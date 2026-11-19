La Fase Regular del Apertura 2026 llega a su última jornada con varios equipos todavía en la pelea por conseguir un lugar en la Liguilla. Santos Laguna, Monterrey, León, Pachuca, Tijuana y Pumas mantienen posibilidades matemáticas de avanzar, aunque algunos dependen de sí mismos y otros necesitan una combinación de resultados para mantenerse con vida.