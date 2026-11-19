La Fase Regular del Apertura 2026 llega a su última jornada con varios equipos todavía en la pelea por conseguir un lugar en la Liguilla. Santos Laguna, Monterrey, León, Pachuca, Tijuana y Pumas mantienen posibilidades matemáticas de avanzar, aunque algunos dependen de sí mismos y otros necesitan una combinación de resultados para mantenerse con vida.
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SANTOS LAGUNA
Si gana o empata califica.
Si pierde necesita que se de 1 de 3 resultados:
Monterrey NO le gane a Pumas.
Pachuca NO le gane a Toluca.
Xolos NO le gane a Atlante.
MONTERREY
Si gana está calificado.
Si empata necesita que se dé 1 de 2 resultados:
Pachuca NO le gane a Toluca.
Xolos NO le gane a Atlante.
Si pierde por 2 o menos goles necesita 2 de 3 resultados:
León NO le gane a Santos.
Pachuca NO le gane a Toluca.
Xolos NO le gane a Atlante.
Si pierde por 3 o más goles necesita que se den 3 resultados:
León PIERDA ante Santos.
Pachuca NO le gane a Toluca.
Xolos NO le gane al Atlante.
LEÓN
Si gana a Santos Laguna está calificado.
Si empata necesita que se den los siguientes 3 resultados:
Pachuca NO le gane a Toluca
Xolos NO le gane a Atlante
Pumas NO le gane a Monterrey por 4 o más goles.
Si pierde necesita que se den los siguientes 3 resultados:
Pachuca NO le gane a Toluca
Xolos NO le gane a Atlante
Pumas NO le gane a Monterrey.
PACHUCA
Si pierde está eliminado.
Si empata necesita que se den los siguientes 3 resultados:
León PIERDA ante Santos.
Xolos NO le gane a Atlante.
Pumas NO le gane Monterrey.
Si gana está calificado.
XOLOS
Si pierde está eliminado.
Si empata necesita que se den los siguientes 3 resultados:
León PIERDA ante Santos.
Pachuca PIERDA ante Toluca.
Pumas NO le gane a Monterrey.
Si gana necesita que se de 1 de 2 resultados:
Monterrey NO le gane a Pumas.
Pachuca NO le gane a Toluca.
PUMAS
Si pierde o empata está fuera.
Si gana 3-0 a Monterrey necesita 2 de 3 resultados.
León PIERDA ante Santos
Pachuca NO le gane a Toluca.
Xolos NO le gane a Atlante.
Si gana por 2 o menos goles, necesita que se den los 3 resultados mencionados.
La última fecha del Apertura 2026 promete emociones hasta el final, con seis equipos involucrados en la pelea por los últimos lugares disponibles para la Liguilla. Mientras algunos tienen la clasificación en sus manos, otros necesitarán prácticamente una combinación perfecta para mantenerse en la competencia.