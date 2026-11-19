En entrevista exclusiva con RÉCORD, el histórico mediocampista recordó las oportunidades que tuvo antes de llegar a Guadalajara y el momento que marcó su trayectoria profesional

Antes de convertirse en uno de los referentes de Chivas, Ramón Ramírez tuvo distintas opciones para continuar su carrera en el futbol mexicano, debido a que Tecos, Atlante, Monterrey e incluso Cruz Azul estuvieron entre los equipos que pudieron ficharlo, pero finalmente fue Santos Laguna quien le abrió las puertas de la Liga MX y, posteriormente, Guadalajara quien marcó una etapa especial en su trayectoria.

En entrevista exclusiva para RÉCORD, el exmediocampista recordó que, durante sus primeros años como futbolista profesional, recibió interés de diferentes clubes, aunque no llegó a concretarse ninguna negociación hasta que apareció la posibilidad de vestir la camiseta rojiblanca.

“Tuve la posibilidad de ir a Tecos, tuve la posibilidad de ir a Atlante, tuve la posibilidad de ir a Monterrey, en algún momento a Cruz Azul”, relató.

Emoción por llegar al Rebaño

Después de perder la Final de la temporada 1993-94 con Santos frente a Tecos, la directiva lagunera le informó que había equipos interesados en sus servicios; sin embargo, Ramírez no supo cuáles eran las opciones hasta que finalmente se enteró de que había sido transferido a Guadalajara.

Ramón Ramírez jugando sus primeros partidos profesionales con Santos Laguna | MEXSPORT

Su llegada al Rebaño estuvo marcada por la emoción, debido a que el originario de Tepic, Nayarit, reconoció que tenía una simpatía especial por el conjunto rojiblanco y que representar a un equipo que juega exclusivamente con mexicanos significaba una responsabilidad distinta.

“Es un equipo al que yo digo que enamora a cualquiera”, expresó. Incluso recordó que llegó al entrenamiento tres horas antes de lo previsto, debido al nerviosismo y la ilusión que le provocaba incorporarse al club.

El único título que ganó Ramón Ramírez

Con Chivas consiguió uno de los momentos más importantes de su carrera, como lo fue el campeonato de Liga. Para Ramírez, aquella conquista tiene un significado especial porque fue el único título que obtuvo en cinco finales disputadas como profesional.

“Jugué cinco finales en mi carrera y solamente gané esa, entonces es lo único que puedo presumir, fue único, especial”, recordó.

Ramón Ramírez, con Chivas, disputa el balón a Memo Vázquez de Toros Neza | MEXSPORT