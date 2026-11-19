“Nunca hubiera querido jugar en América”: Ramón Ramírez recuerda la presión para disputar lesionado el Clásico

Ramón Ramírez en un partido de Leyendas de Chivas | MEXSPORT

El exmediocampista recordó que llegó al América como parte de una negociación entre directivas

Uno de los episodios más recordados en la carrera de Ramón Ramírez fue su paso por el América, debido a que el exmediocampista, identificado con los colores de Chivas, reconoció que nunca estuvo entre sus deseos vestir la camiseta azulcrema y reveló que, durante esa etapa, recibió presión para disputar un Clásico Nacional pese a sufrir un desgarro muscular.

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En entrevista exclusiva con RÉCORD, Ramírez recordó que su llegada al conjunto de Coapa se produjo por una negociación entre las directivas, debido a algunos adeudos que existían entre ambas instituciones. Aunque siempre manifestó respeto por el América, reconoció que dejar Guadalajara fue una decisión que no hubiera tomado por voluntad propia.

“Una vez que te pones esta camisa y te identificas con esos colores, pues ya es complicado. Supongo que había por ahí algunos adeudos entre directivas y yo fui como moneda de cambio”, recordó.

Ramón Ramírez jugando para América en el Invierno del 99 | MEXSPORT

Sin embargo, uno de los momentos más complicados de su estancia con las Águilas ocurrió antes de enfrentar a Chivas. Después de disputar un encuentro contra Tigres, en el que incluso marcó un gol, sufrió un desgarro muscular cuando faltaban menos de tres semanas para el Clásico Nacional.

La lesión no impidió que un directivo le exigiera estar presente en el partido, sin importar las condiciones físicas en las que llegara.

“Un directivo, y voy a omitir nombre, me dijo que tenía que jugar sí o sí, que yo era el morbo de ese partido y así fuera caminando yo tenía que jugar”, contó.

Raúl Rodrigo Lara y Ramón Ramírez se enfrentan en el Clásico Nacional del torneo Invierno 1997 | MEXSPORT

Ramírez relató que incluso le advirtió al cuerpo técnico que no podía correr ni patear el balón. Pese a ello ante Cruz Azul, terminó entrando al campo y marcó un gol tras una pared con Germán Villa, de igual manera reconoció que ante Chivas jugó con molestias.

“Pero la verdad es que yo también contra Guadalajara jugué con muchísimas molestias, sinceramente”, reconoció.

Al recordar aquella etapa, el exfutbolista fue contundente sobre lo que habría cambiado de su trayectoria

“Yo nunca hubiera querido que se hubiera dado el cambio de Guadalajara al América”.