El presidente deportivo de las Águilas rompió el silencio sobre la salida de André Jardine

Santiago Baños aclaró los rumores sobre su futuro con América y descartó que tenga intenciones de abandonar la presidencia deportiva de la institución. En los últimos meses se ha rumorado que dejaría al club por lo que, el directivo decidió afirmar que no ha recibido ofertas de otros equipos.

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Baños aclara su futuro

Ante las especulaciones que apuntaban a una posible salida en diciembre o al término del siguiente semestre, Baños explicó que su continuidad depende de la decisión de los altos mandos del club, pero dejó claro que no contempla buscar otro proyecto en el futbol mexicano.

En una reciente entrevista, el presidente deportivo del América respondió a las versiones que lo relacionaban con una posible llegada a Tigres y otros equipos del balompié nacional, al tiempo que reiteró su compromiso con la institución azulcrema.

“Se habla en los medios de que me voy en diciembre o en junio, pero bien podrían verme aquí durante mucho tiempo más. Estoy muy a gusto y feliz; siempre lo he dicho: estaré en la institución hasta el día en que me den las gracias. Hoy no existen ofertas de otros lados”, afirmó el directivo.

Santiago Baños en el América | MEXSPORT

Baños recuerda la era Jardine

Otro de los temas que abordó el presidente deportivo fue la salida del entrenador brasileño André Jardine, quien concluyó su etapa al frente del primer equipo después de encabezar uno de los periodos más exitosos del América en los últimos años.

Baños explicó que la decisión estuvo relacionada con el desgaste acumulado durante el proceso deportivo y con el cansancio que el propio estratega manifestó al finalizar el torneo.

“Decidimos de forma muy sana y de mutuo acuerdo cerrar el ciclo, buscando que la relación quedara en los mejores términos y con las puertas abiertas para una futura oportunidad. Terminamos tan amigos como siempre”, detalló Santiago Baños.

André Jardine en su conferencia de despedida | IMAGO7

Bajo el mando del estratega brasileño, América conquistó tres campeonatos consecutivos de Liga MX, una marca histórica para la institución. Las Águilas levantaron los títulos del Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024, con lo que consiguieron el tricampeonato del futbol mexicano.

Ahora, mientras el América enfrenta una nueva etapa en su proyecto futbolístico, el presidente deportivo descartó los rumores sobre su salida y buscará que, con Guillermo Almada también pueda conquistar múltiples títulos.