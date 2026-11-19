“No me la creí”: Ramón Ramírez recuerda por qué no llegó al futbol italiano y la lesión que lo hizo pensar en el retiro

El referente de Chivas recordó cómo se frustró su llegada al futbol italiano y la lesión que lo alejó de los Juegos Olímpicos

Hablar de Ramón Ramírez es hablar de uno de los futbolistas que dejaron huella en la historia de Chivas, debido a que su talento, liderazgo y vínculo con los colores rojiblancos lo convirtieron en un referente para la afición; sin embargo, dentro de una carrera de casi 20 años, hubo dos experiencias que se quedaron pendientes, como lo fue jugar en Europa y disputar unos Juegos Olímpicos.

Antes de convertirse en uno de los nombres recordados del Rebaño, el mediocampista tuvo un paso por Santos Laguna, equipo con el que comenzó a abrirse camino en la Liga MX. Fue precisamente durante esa etapa cuando apareció la posibilidad de dar el salto a Italia, luego de que Udinese y Cremonese mostraran interés en sus servicios durante una gira del conjunto lagunero.

La oportunidad parecía importante, pero Ramírez reconoció en exclusiva para RÉCORD que no terminó de convencerse de que podía competir en el extranjero.

“Fuimos a una gira por Italia y se dio la posibilidad del Udinese y el Cremonese de Italia en ese momento, y una parte fue la lesión y otra lo reconozco que no me la creí, porque yo no tenía ni 30 partidos en primera división y en ese entonces la liga italiana era la más fuerte del mundo, entonces yo decía, oye, hace seis meses yo estaba viendo jugar a Maradona, Gullit, Van Basten, Senna, Rijkaard y ahora resulta que voy a jugar contra ellos, no me la creí”, recordó en entrevista

Ramón Ramírez jugando sus primeros partidos profesionales con Santos Laguna | MEXSPORT

A esa oportunidad frustrada se sumó una lesión grave que lo dejó fuera de los Juegos Olímpicos y puso en riesgo su continuidad como futbolista. El exjugador reconoció que la recuperación fue complicada y que llegó a cuestionarse si podría volver a las canchas.

“Muy difícil, pasa de todo, primero el perderme en los Juegos Olímpicos, fui, en el ciclo jugué Centroamericanos, Panamericanos, la mitad de la eliminatoria y me pierdo en las Olimpiadas, un golpe durísimo después”, relató.

La incertidumbre también lo llevó a contemplar el retiro. Ramírez recordó que, ante la posibilidad de no volver a jugar, comenzó a imaginar una vida lejos del futbol.

“Sí, en algún momento sí, yo estaba convencido, estoy convencido de que en lo que se me dé la oportunidad voy a tratar de hacerlo mejor y yo en ese momento dije, si el fútbol aquí ya me corta de tajo, voy a regresar, voy a terminar mi carrera y voy a ser el profesionista más éxito”, confesó.

Ramón Ramírez con la Selección Mexicana durante la Copa América 1999 | MEXSPORT

Aunque construyó una trayectoria destacada, jugar en Europa y disputar unos Juegos Olímpicos permanecieron como dos asignaturas pendientes.

“No sé si me arrepiento, porque la vida me ofreció otras cosas maravillosas, pero sí fue una espinita que queda en mí el haber jugado en Europa y el haber jugado en los Juegos Olímpicos”, concluyó.