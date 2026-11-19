Erik Lira en el amistoso entre México y Estados Unidos | MEXSPORT

El Clásico de la Concacaf definirá a uno de los finalistas de la Liga de Naciones

La Selección Mexicana ya conoce la fecha y el escenario en el que enfrentará a Estados Unidos en las Semifinales del Final Four de la Concacaf Nations League 2027. El Tricolor, dirigido por Rafael Márquez, se medirá ante el combinado de las barras y las estrellas el próximo 25 de marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, en una nueva edición del Clásico de la Concacaf.

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Quedó definido el Final Four

El enfrentamiento entre México y Estados Unidos será uno de los dos cruces que conformarán el Final Four de la competencia. En la otra llave, Canadá y Panamá se enfrentarán por el segundo boleto disponible para la gran final del certamen.

Los enfrentamientos del Final Four quedaron definidos mediante el sistema de siembra establecido por la Concacaf, que ordena a los cuatro equipos clasificados de acuerdo con su posición en la clasificación general. Bajo este formato, el primer lugar se enfrenta al cuarto sembrado, mientras que el segundo puesto se mide ante el tercero.

Estados Unidos terminó como líder de la clasificación después de imponerse en sus dos enfrentamientos contra Haití, resultado que le permitió quedarse con el primer puesto entre los semifinalistas. Canadá concluyó en la segunda posición, Panamá ocupó el tercer escalón y México terminó en el cuarto lugar.

El trofeo de la Concacaf Nations League | MEXSPORT

Definidas las fechas de los enfrentamientos

La fase definitiva de la Concacaf Nations League 2027 se desarrollará durante la Fecha FIFA de marzo. Después de las semifinales del 25 de marzo, los cuatro participantes volverán a la actividad el 28 de marzo, fecha programada para los encuentros por el campeonato y el tercer puesto.

En caso de que México consiga eliminar a Estados Unidos, el equipo dirigido por Rafael Márquez disputará la final el 28 de marzo frente al ganador de la otra llave, que saldrá del enfrentamiento entre Canadá y Panamá.

Brazalete del México vs Estados Unidos de Nations League del 2024 | MEXSPORT

Por el contrario, si el Tricolor pierde ante el combinado estadounidense, tendrá que jugar el partido por el tercer lugar durante esa misma jornada, algunas horas antes de que se dispute la final del torneo.

De esta manera, México tendrá la oportunidad de buscar un nuevo campeonato de la Concacaf Nations League, aunque primero deberá superar a uno de sus principales rivales regionales en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

¿Cómo le ha ido al Tri en Nations League?

La Selección Mexicana consiguió clasificarse al Final Four de la Concacaf Nations League por quinta ocasión consecutiva, una marca que le permitirá disputar nuevamente las instancias definitivas del torneo desde su creación.

En las cuatro ediciones anteriores, el representativo mexicano logró alcanzar la final en tres ocasiones. Sin embargo, fue hasta la edición más reciente que consiguió conquistar el campeonato, después de imponerse a Panamá en el partido por el título.

En las otras dos participaciones en las que llegó a la final, México no pudo quedarse con el trofeo y terminó como subcampeón. Además, durante la edición 2022-23, el combinado nacional disputó el encuentro por el tercer lugar y consiguió subir al podio.