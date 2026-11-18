Miguel Herrera respaldó el proceso de Rafael Márquez y pidió continuidad para el técnico del Tricolor

Miguel Herrera salió en defensa del trabajo de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana, debido a que el entrenador del Atlante consideró que el Tricolor mostró una buena versión durante el primer tiempo de su partido ante Jamaica y pidió paciencia para evaluar el proceso del estratega nacional.

El ‘Piojo’ destacó el funcionamiento del equipo mexicano, aunque reconoció que todavía existen aspectos por mejorar, principalmente la contundencia frente al arco rival.

“Ayer me gustó muchísimo el primer tiempo, la verdad, un primer tiempo muy bueno. Creo que nos faltó la contundencia, se tuvo la pelota, se llegó al arco rival. Fue mucho mejor México que Jamaica”, comentó.

Además, Herrera insistió en que los procesos necesitan tiempo para dar resultados y señaló que la continuidad es uno de los aspectos que históricamente le han faltado al futbol mexicano.

“Yo lo he platicado con él, él lo tiene muy consciente y seguiremos pensando que el trabajo de la continuidad es lo que nos cuesta en México. Si se la siguen dando, seguramente Rafa conseguirá que ese equipo dé triunfos y que la gente esté tranquila”, expresó.

El estratega también rechazó que México hubiera conseguido una victoria de manera apurada, al considerar que el equipo fue superior a su rival. Sin embargo, reconoció que todavía hay trabajo por delante.

Por otra parte, Herrera ya trabaja en la planeación del Atlante para el siguiente torneo, luego de que los Potros no consiguieran clasificar a la Liguilla en su regreso a la Liga MX.

El técnico adelantó que viajará a Tijuana junto con la familia Escalante para definir los movimientos del mercado invernal. Entre las prioridades están la contratación de un delantero y un defensa central.