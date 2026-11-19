Tras la caída ante Jamaica, el Tri perdió puntos y posiciones en el ranking FIFA

La Selección Mexicana sigue sufriendo golpes desde que llegó Rafa Márquez. Este martes finalmente consiguió su primer triunfo de la mano del nuevo DT, con lo que avanzaron en la Nations Leagues, sin embargo, esto no evitó un retroceso en la clasificación mundial de la FIFA.

El Tri suma puntos pero cae en el ránking

La derrota por 3-2 frente a Jamaica, en el partido de Ida de los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf, provocó más que críticas en el equipo de Rafa Márquez. El Tri sufrió una caída de tres posiciones en el ránking dejando el Top 10 mundial.

El equipo dirigido por Rafael Márquez llegó a la Fecha FIFA de noviembre con 1738.48 marca que los tenía en el décimo puesto incluso después de sumar cinco juegos sin conocer la victoria. Ahora, el Tri sumó una derrota y una victoria con lo que pudo sumar 5.40 punto, sin embargo, esto no evitó que cayera en el ránking.

México celebra el 1-0 ante Jamaica | IMAGO7

Este 18 de noviembre salió la nueva lista donde el equipo azteca aparece en el decimotercer lugar del ranking, luego de registrar un total de 1723.64 puntos, 15 menos que en octubre situación que los llevó a ceder tres lugares.

El descenso de la Selección Mexicana permitió que Colombia regresara al top 10 del ranking FIFA después de dos años de ausencia. Otro de los equipos que mejoró su ubicación fue Alemania, que escaló dos posiciones para colocarse en el undécimo lugar de la clasificación mundial.

Por su parte, Suiza conservó la duodécima posición, por lo que igualmente superó al equipo dirigido por Rafael Márquez. Así, el representativo mexicano quedó ubicado en el decimotercer escalón.

Rafa Márquez, preocupado por el resultado de Jamaica vs. México | MEXSPORT

Líder entre equipos de la Concacaf

A pesar de abandonar el top 10 mundial, la Selección Mexicana conserva el primer lugar entre los representativos de la Concacaf en la clasificación de la FIFA. El conjunto tricolor se mantiene tres posiciones por encima de Estados Unidos, que ocupa el decimosexto puesto del escalafón internacional pese a sumar victoria tras victoria.

Tras estos equipos aparece Canadá en el 25to puesto escalando dos posiciones. Mucho más abajo están Panamá (45) y Costa Rica (55) completando el Top 5 de la confederación.