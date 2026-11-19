¡No son los jugadores! Ramón Ramírez señala a los verdaderos responsables del problema en México

Ramón Ramírez cuestionó la falta de oportunidades a jugadores mexicanos | IMAGO7 | IMAGO7

En exclusiva para RÉCORD, el histórico de Chivas cuestionó las decisiones que frenan el desarrollo del futbol mexicano y advirtió sobre las consecuencias para las nuevas generaciones

Ramón Ramírez cuestionó la falta de oportunidades y proyección para los jóvenes futbolistas en México, ya que el exjugador de Chivas y la Selección Mexicana consideró que el estancamiento en la exportación de talento no es responsabilidad exclusiva de los jugadores, sino también de los clubes, los proyectos deportivos y la Federación Mexicana de Futbol.

En entrevista exclusiva para RÉCORD, el exmediocampista señaló que el futbol mexicano necesita comprometerse con el desarrollo de sus nuevas generaciones, brindarles oportunidades en la Liga MX y facilitar su llegada a ligas de mayor nivel, particularmente en Europa.

“Desde hace muchos años (existe ese estancamiento), y no creo necesariamente que sea responsabilidad del jugador; es responsabilidad de los proyectos deportivos, de la Federación y de cada equipo, que no se quieren comprometer con darle oportunidad a los jóvenes, que no se quieren comprometer con proyectarlos y tampoco muchas veces son tan buenos para negociar a la hora de mandarlos al extranjero”, expresó.

'Hay talento nacional'

Ramírez consideró que México cuenta con futbolistas capaces de convertirse en referentes de la Selección Nacional, como Gilberto Mora, Armando González y Santiago Sandoval; sin embargo, advirtió que necesitan continuidad y condiciones para consolidarse, además de buscar oportunidades en el extranjero.

Ramón Ramírez en juego de Leyendas de Chivas ante las de América | IMAGO7

“Para tener una buena selección ya tenemos esos jugadores base, hay que alimentarlos con otros, y hay que pujar porque todos ellos también jueguen en Europa”, agregó.

A favor del ascenso y descenso

Otro de los puntos que abordó fue la desaparición del ascenso y descenso, un tema que conoce desde su propia trayectoria, pues surgió de un equipo de una división inferior antes de llegar al máximo circuito.

El exfutbolista defendió la recuperación de este mecanismo al considerar que existen jugadores en esas categorías que merecen una oportunidad en el máximo circuito.

Ramón Ramírez da discurso en Salón de la Fama | IMAGO7

“Yo voy a abogar siempre porque el ascenso y el descenso existan. Si no, sería incoherente. Yo surgí precisamente de un equipo de liga de ascenso y peleé y luché por la oportunidad”, recordó.