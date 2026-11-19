Ramón Ramírez cuestionó la falta de oportunidades y proyección para los jóvenes futbolistas en México, ya que el exjugador de Chivas y la Selección Mexicana consideró que el estancamiento en la exportación de talento no es responsabilidad exclusiva de los jugadores, sino también de los clubes, los proyectos deportivos y la Federación Mexicana de Futbol.
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En entrevista exclusiva para RÉCORD, el exmediocampista señaló que el futbol mexicano necesita comprometerse con el desarrollo de sus nuevas generaciones, brindarles oportunidades en la Liga MX y facilitar su llegada a ligas de mayor nivel, particularmente en Europa.
“Desde hace muchos años (existe ese estancamiento), y no creo necesariamente que sea responsabilidad del jugador; es responsabilidad de los proyectos deportivos, de la Federación y de cada equipo, que no se quieren comprometer con darle oportunidad a los jóvenes, que no se quieren comprometer con proyectarlos y tampoco muchas veces son tan buenos para negociar a la hora de mandarlos al extranjero”, expresó.
'Hay talento nacional'
Ramírez consideró que México cuenta con futbolistas capaces de convertirse en referentes de la Selección Nacional, como Gilberto Mora, Armando González y Santiago Sandoval; sin embargo, advirtió que necesitan continuidad y condiciones para consolidarse, además de buscar oportunidades en el extranjero.
“Para tener una buena selección ya tenemos esos jugadores base, hay que alimentarlos con otros, y hay que pujar porque todos ellos también jueguen en Europa”, agregó.
A favor del ascenso y descenso
Otro de los puntos que abordó fue la desaparición del ascenso y descenso, un tema que conoce desde su propia trayectoria, pues surgió de un equipo de una división inferior antes de llegar al máximo circuito.
El exfutbolista defendió la recuperación de este mecanismo al considerar que existen jugadores en esas categorías que merecen una oportunidad en el máximo circuito.
“Yo voy a abogar siempre porque el ascenso y el descenso existan. Si no, sería incoherente. Yo surgí precisamente de un equipo de liga de ascenso y peleé y luché por la oportunidad”, recordó.
Finalmente, Ramírez calificó la ausencia de este sistema como “un retraso total” para el futbol mexicano y sostuvo que recuperar el ascenso y descenso permitiría abrir nuevamente las puertas a talentos que hoy permanecen fuera de la Liga MX.