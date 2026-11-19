El mediocampista argentino del Atlante confirmó que ya inició el trámite de su pasaporte mexicano

Martín Sarrafiore comienza a dar pasos para cumplir uno de sus objetivos, el cual es representar a la Selección Mexicana. El mediocampista confirmó que ya se encuentra en trámite su pasaporte mexicano y reconoció que vestir la camiseta del Tricolor sería un sueño para él y su familia.

El futbolista de los Potros de Hierro, reveló que el proceso legal ya está en marcha, aunque dejó claro que una posible convocatoria dependerá de su rendimiento con los Azulgranas y de las decisiones de Rafa.

“Sí, se está tramitando, para la selección nunca se (jugar con México), eso ya no depende de mí, pero se está tramitando. La idea es estar ahí por si existe la posibilidad y si me necesitan”, explicó.

Martín Sarrafiore celebrando una anotación ante León| MEXSPORT

Sarrafiore también manifestó su disposición para levantar la mano y ser considerado por Rafael Márquez, quien recientemente visitó los entrenamientos del Atlante. El argentino aseguró que trabaja con la intención de mantener un buen nivel y abrirse una oportunidad con el combinado mexicano.

“Obviamente trabajo para eso, sería un sueño poder jugar en la Selección de México. Mi familia estaría muy orgullosa también, así que, como te digo, depende del trabajo que haga en el club. El tema legal está en trámite, así que vamos a esperar”, agregó.

Martín Sarrafiore festeja gol en contra de Atlas | Imago7