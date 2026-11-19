¿Gilberto Mora se queda en México? El mensaje de Loco Abreu que deja su futuro al aire

Sebastián Abreu dando indicaciones a Gilberto Mora en un juego de Xolos | AP

El DT de Tijuana quiere mantener al joven futbolist más tiempo en el equipo

El futuro de Gilberto Mora sigue siendo una incógnita. Pese a que existen múltiples rumores de equipos importantes de Europa interesados en el joven atacante mexicano, Sebastián Abreu aún no está listo para decirle adiós y previo a la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga Mx, el técnico lanzó un comentario que dejó más dudas sobre el futuro del futbolista.

Tijuana busca la liguilla

La temporada de Tijuana está sobre borda pues, a falta de una jornada por disputarse, el cuadro fronterizo marcha décimo en la clasificatoria y necesita ganar y esperar resultados para poder acceder a la Liguilla.

Ante la posibilidad de quedar eliminados del torneo, Gilberto Mora también podría estar jugando su último juego con los Xolos, esto siempre y cuando el volante azteca fiche con un equipo europeo en el mercado de invierno.

Gilberto Mora llegando a un partido ante Rayados | Imago7

Abreu y el futuro de Mora

A dos días del partido ante Atlante en la frontera, Sebastián Abreu habló sobre el futuro del joven mexicano. Aunque aún hay muchas posibilidades de que Mora deje a los Xolos en este invierno, para el DT, el partido de Jornada 17 podría no ser su último juego en la casa del equipo.

En una reciente entrevista, el estratega uruguayo habló sobre el futuro de Mora asegurando que podría mantenerse en el equipo más allá de este viernes. Aunque existe la posibilidad de que se refiera a jugar en la liguilla del actual torneo, su respuesta ha dejado dudas entre los fanáticos del futbolista.

"No, no creo. No creo que sea el último. El viernes no creo que sea el último", comentó el técnico en entrevista para Fox.

Gilberto Mora saludando a Sebastián Abreu tras salir de cambio | MEXSPORT