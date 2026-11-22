De estar a minutos de ser campeón a quedarse fuera de la Liguilla: la meteórica caída de Pumas

Lo que parecía el comienzo de una nueva etapa en Ciudad Universitaria terminó convirtiéndose en un semestre para el olvido

De acariciar el campeonato a quedarse fuera de la Liguilla antes de disputar su último partido. En apenas seis meses, Pumas pasó de estar a las puertas de romper una sequía de 15 años sin título a protagonizar un desplome que lo dejó fuera de la pelea por el campeonato. Lo que parecía el comienzo de una nueva etapa en Ciudad Universitaria terminó convirtiéndose en un semestre para el olvido.

¿Cómo fue el Clausura 2026 para Pumas?

En el Clausura 2026, los universitarios vivieron uno de sus mejores torneos de los últimos años. De la mano de Efraín Juárez, terminaron como líderes generales con 36 puntos y solamente una derrota en toda la fase regular. Además, consiguieron regresar a una Final de Liga MX, algo que no lograban desde el Guardianes 2020, y estuvieron a unos minutos de volver a levantar el título.

Pero la historia tuvo un desenlace completamente distinto. Después de empatar sin goles en la Ida, Pumas llegó a Ciudad Universitaria con la ilusión de coronarse frente a su afición. Robert Morales adelantó a los auriazules y el campeonato parecía estar cada vez más cerca, pero Cruz Azul reaccionó en la segunda mitad y Rodolfo Rotondi terminó por sentenciar la remontada con un gol en tiempo agregado. Así, los universitarios dejaron escapar una oportunidad que parecía tener en sus manos.

Jugadores de Pumas en celebración en la Liga MX | MEXSPORT

La salida de Efraín Juárez

La derrota también significó el principio del fin de aquel proyecto. Apenas dos semanas después de perder la Final, Efraín Juárez dejó el banquillo auriazul y la directiva apostó por Esteban Solari para darle continuidad al trabajo realizado. Sin embargo, el cambio de entrenador terminó siendo más complicado de lo esperado y el equipo nunca consiguió recuperar el nivel que lo había llevado a pelear por el campeonato.

A la salida del técnico también se sumaron movimientos importantes en la plantilla. Jordan Carrillo terminó su préstamo y se marchó a Chivas, mientras que Guillermo ‘Memote’ Martínez salió rumbo a Tigres. A esto se agregó la lesión de Sebastián Córdova, uno de los refuerzos para el nuevo campeonato, que tampoco pudo tener la continuidad esperada.

Efraín Juárez, entrenador mexicano | IMAGO7

De los 36 puntos que consiguió en el Clausura 2026, Pumas pasó a sumar apenas 22 este torneo. Una diferencia de 14 unidades que retrata el cambio de un equipo que terminó como líder general a otro que ni siquiera pudo mantenerse en la pelea por un lugar en la Liguilla.

Así, en cuestión de meses, Pumas pasó de ilusionar a su afición con volver a lo más alto del futbol mexicano a quedarse sin posibilidades de pelear por el título. De estar a minutos de acabar con una sequía de 15 años a despedirse del torneo antes de jugar su último partido.