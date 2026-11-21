La última jornada del Apertura 2026 ha llegado y con ello la definición del liderato y la liguilla está más fuerte que nunca
¿Cómo se jugarían los Cuartos de Final del Apertura 2026?
Con las posiciones actuales de la tabla general, Cruz Azul enfrentaría al Monterrey en los Cuartos de Final, mientras que América tendría como rival a Santos. Por su parte, Guadalajara se mediría ante Tijuana y Atlas protagonizaría un enfrentamiento contra Toluca, en una serie entre el cuarto y quinto lugar de la clasificación.
Cruz Azul vs. Monterrey
América vs. Santos
Chivas vs. Tijuana
Atlas vs. Toluca
Cruz Azul se mantiene como líder general con 32 puntos, producto de diez victorias, dos empates y cuatro derrotas. La Máquina supera por dos unidades al América, que ocupa la segunda posición con 30 puntos, los mismos que Guadalajara, aunque las Águilas tienen una mejor diferencia de goles.
Atlas y Toluca completan los cinco equipos que ya aseguraron su clasificación, los Rojinegros con 28 puntos. Mientras tanto, los Escarlatas son quintos con 27 pts, pero todavía podrían intercambiar posiciones en el cierre del campeonato.
Por debajo de ellos aparece Tijuana en el sexto lugar con 25 puntos, seguido por Santos también con 25 en el séptimo escalón, y Monterrey con 24 unidades cierra los primeros ocho. León (23 pts), Pachuca (22 pts) y Pumas (21 pts) se pelean un boleto; sin embargo, esperan resultados debido a que ya no depende de sí mismos.
YA PIENSAN EN EL PRÓXIMO TORNEO
En el último 'Viernes Botanero', Puebla y San Luis repartieron puntos en un partido donde no se jugaban nada para ambas escuadras.
Solo sirviendo para ir pensando en los cambios de las escuadras de cara al Clausura 2027.
PARTIDO CON SABOR A LIGUILLA
De su misma forma, Juárez consiguió sacarle un increíble resultado a Atlas y así arruinarle el sueño de poder seguir escalando más en la tabla de posiciones y tener un mejor lugar en la 'Fiesta Grande'.
Los Rojinegros van con un ritmo bastante disminuido a la Liguilla, mientras que Los Bravos ya piensan en el Clausura 2027.
XOLOS SUEÑA CON LIGUILLA
El día viernes 20 de noviembre, Xolos hizo la 'tarea' y venció al Atlante con gol de Gilberto Mora, colocándolos en la posición 6 de la liga y de momento en puestos de Liguilla, en espera de lo que pueda pasar a lo largo de la jornada.
Los partidos de la jornada sabatina.
La Liguilla: hasta el momento, la Liguilla marcha así:
Cruz Azul *
América *
Chivas *
Atlas *
Toluca *
Tijuana
Santos
Monterrey
Así marcha la tabla hasta el momento.
La Liga MX se encuentra en su fase final en el Apertura 2026, un torneo lleno de emociones que ha dejado sorpresas, decepciones y grandes momentos.
Ahora, con la jornada 17 ya en juego, este sábado se vivirán algunos de sus enfrentamientos más emocionantes para ir definiendo el liderato y sobre todo los últimos puestos de la Liguilla.
América, Cruz Azul y Chivas se pelean la cima, pero será primero el turno de Las Águilas en salir a batear para ir definiendo al puntero de la liga.
Mientras que con la victoria de ayer de Tijuana sobre Atlante, los dirigidos por el 'Loco' Abreu parece que van encaminados a ser de los últimos colados a la 'Fiesta Grande', pero falta ver si Pachuca, León, Monterrey o Pumas tienen algo que decir.