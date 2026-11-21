Cruz Azul se mantiene como líder general con 32 puntos, producto de diez victorias, dos empates y cuatro derrotas. La Máquina supera por dos unidades al América, que ocupa la segunda posición con 30 puntos, los mismos que Guadalajara, aunque las Águilas tienen una mejor diferencia de goles.

Atlas y Toluca completan los cinco equipos que ya aseguraron su clasificación, los Rojinegros con 28 puntos. Mientras tanto, los Escarlatas son quintos con 27 pts, pero todavía podrían intercambiar posiciones en el cierre del campeonato.