En un partido intrascendente, Puebla y Atlético San Luis dividen puntos en la última jornada

Ambos equipos llegaron al duelo sin aspiraciones de poder entrar a Liguilla

Puebla y Atlético de San Luis empataron 1-1 en el Estadio Cuauhtémoc, en el partido correspondiente a la Jornada 17 del Apertura 2026. Ambos conjuntos llegaron eliminados de la pelea por la Liguilla y se despidieron del campeonato con un empate que dejó a cada equipo con 20 puntos.

La Franja comenzó el encuentro con intensidad y encontró rápidamente la ventaja. Apenas al minuto 4, Mathías Tomás abrió el marcador después de recibir una asistencia de Kevin Velasco, quien aprovechó un contragolpe para dejar al atacante en posición de definir ante la portería potosina.

El conjunto poblano mantuvo su presencia ofensiva durante los primeros minutos y estuvo cerca de ampliar la diferencia. Facundo Almada conectó un remate de cabeza que se estrelló en el poste izquierdo, mientras que Alejandro Organista también buscó sorprender con disparos que no encontraron el arco rival.

Mathías Tomás, jugador del Puebla, en partido ante Atlético San Luis | IMAGO7

Atlético de San Luis reaccionó ante Puebla

Después de recibir el primer gol, Atlético de San Luis adelantó sus líneas y comenzó a generar oportunidades en territorio contrario. Felipe Mora y David Rodríguez participaron en las aproximaciones del conjunto visitante, aunque Ricardo Gutiérrez respondió para mantener la ventaja poblana durante la primera mitad.

El encuentro también presentó dificultades para La Franja, que perdió a José Pachuca por lesión al minuto 26. Fernando Monárrez ingresó en su lugar y el equipo local consiguió llegar al descanso con la ventaja mínima, pese a los intentos del conjunto potosino por encontrar el empate.

Felipe Mora, en festejo de gol, ante Puebla | IMAGO7

Puebla y San Luis cerraron el torneo sin victoria

La reacción visitante llegó al comienzo del complemento. Felipe Mora marcó el 1-1 al minuto 48 y devolvió la igualdad al marcador, después de que Puebla mantuvo la ventaja durante prácticamente toda la primera mitad.

Con el marcador empatado, Atlético de San Luis mantuvo una mayor posesión del balón y buscó completar la remontada. Los potosinos terminaron el encuentro con 16 disparos, siete de ellos a portería, mientras que Puebla registró 10 remates y solamente dos encontraron dirección de arco. Ricardo Gutiérrez intervino en siete ocasiones para evitar una nueva anotación visitante.