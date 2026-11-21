La pelea por el liderazgo tendrá sitio en el Akron cuando dos de los mayores candidatos colisionen para definir al puntero del campeonato

El encuentro entre Chivas y Cruz Azul se llevará a cabo el próximo 22 de noviembre de 2026 a las 17:05. Partido correspondiente a la jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX; encuentro que se podrá disfrutar por Prime Video.

A falta de lo que haga el América ante Tigres, tanto Cementeros como Rojiblancos colisionarán para disputarse el puesto número uno de la tabla del Apertura 2026 de cara a la Liguilla.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Chivas llega a este encuentro sin haber perdido desde la Jornada 10, pero con una variedad de resultados: tres victorias ante Atlante, Monterrey, Necaxa y empates ante Tigres, Atlas y León.

El Rebaño Sagrado se encuentra en la tercera posición de la tabla, con veintiocho goles a favor y quince en contra y una diferencia de +11.

Jesús Hernández seguirá en Chivas en 2027 | IMAGO7

Por su parte, Cruz Azul llega a este encuentro sin haber perdido desde la Jornada 9 y como líder del campeonato: tres victorias consecutivas ante León, Querétaro, Pachuca y Juárez, al igual que dos empates consecutivos ante Pumas y Necaxa.

La Máquina se encuentra en la posición número uno de la tabla, con treinta y siete goles a favor y veintiséis goles en contra y una diferencia de +11.

Andrés Montaño y Erik Lira en cruz Azul | IMAGO7

Este será un partido muy importante para ambos, ya que de conseguir el triunfo estarían estableciendo el camino hacia la clasificación de la liga.

¿Dónde ver Chivas vs. Cruz Azul?

El encuentro entre Chivas y Cruz Azul se llevará a cabo el próximo 22 de noviembre de 2026 a las 17:05 en el Estadio Akron. Partido correspondiente a la jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX; encuentro que se podrá disfrutar por Prime Video.