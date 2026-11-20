Chivas mueve sus piezas para 2027 y asegura a un delantero con pasado en Europa

El Guadalajara habría alcanzado un acuerdo para asegurar la continuidad de un joven atacante con experiencia en España, como parte de su proyecto deportivo rumbo a 2027

Chivas continúa trabajando en la planificación de su plantilla para el Clausura 2027 y habría concretado un movimiento importante para fortalecer sus opciones ofensivas. Aunque el Apertura 2026 todavía se encuentra en su etapa definitiva, la directiva rojiblanca ya comenzó a tomar decisiones sobre algunos futbolistas que podrían formar parte del proyecto deportivo durante los próximos años.

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En esta ocasión, Guadalajara no habría buscado un refuerzo de renombre ni a un jugador consolidado en la Liga MX, sino que decidió apostar por un delantero mexicano de 22 años que cuenta con experiencia en el futbol español y que durante el último año ha formado parte de la estructura del club a través del Tapatío, filial que compite en la Liga de Expansión.

Se trata de Jesús Andrés Hernández Moreno, atacante que pertenece a Xolos de Tijuana y por quien el conjunto rojiblanco habría llegado a un acuerdo para adquirir una parte importante de sus derechos. La operación permitiría que el futbolista continúe su desarrollo en Guadalajara, con la posibilidad de consolidarse como una alternativa para el primer equipo en los siguientes torneos.

Chivas alcanza acuerdo con Xolos por Jesús Hernández

De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, Chivas cerró las negociaciones con Xolos de Tijuana para adquirir el 50 por ciento del pase de Jesús Hernández, quien se encontraba a préstamo con el Tapatío.

Las conversaciones entre ambas instituciones comenzaron días atrás y finalmente habrían permitido llegar a un acuerdo para garantizar la continuidad del delantero en la organización rojiblanca, después de que su desempeño llamara la atención de los responsables del área deportiva.

Jesús Hernández con Johan Julio de Atlante | IMAGO7

Como parte de la operación, Hernández firmaría un nuevo contrato con Guadalajara hasta diciembre de 2029, lo que representa una apuesta a largo plazo por un futbolista que todavía se encuentra en proceso de consolidación dentro del máximo circuito.

Hasta el momento no se ha dado a conocer oficialmente el monto económico que Chivas pagaría por la mitad de los derechos del atacante, mientras que Xolos conservaría el porcentaje restante de su pase.

¿Quién es Jesús Hernández, el delantero que Chivas busca consolidar?

Jesús Hernández nació el 9 de enero de 2004 en Santiago de Querétaro y comenzó su formación futbolística en las fuerzas básicas de Gallos Blancos, institución con la que tuvo sus primeras oportunidades dentro del futbol profesional.

Su trayectoria dio un giro importante cuando consiguió emigrar a España para integrarse a las categorías inferiores del Elche, donde continuó su preparación y adquirió experiencia en el futbol europeo.

Jesús Hernández celebra gol con Xolos en 2024 | IMAGO7

En julio de 2024, Xolos de Tijuana anunció su incorporación como uno de sus nuevos futbolistas. Sin embargo, el atacante no logró consolidarse de inmediato en el primer equipo fronterizo, por lo que continuó buscando oportunidades para tener mayor participación.

Su siguiente etapa lo llevó nuevamente al futbol de categorías inferiores y de desarrollo, hasta que surgió la posibilidad de incorporarse al Tapatío a finales de 2025, movimiento que terminó por acercarlo a las opciones del Guadalajara.

Además, el atacante fue incluido en 2021 en la lista Next Generation del diario británico The Guardian, publicación que reconoce a jóvenes futbolistas con proyección internacional.

La etapa de Jesús Hernández con el Tapatío ha sido importante para que Guadalajara decidiera buscar su contratación definitiva. El futbolista encontró continuidad dentro de la Liga de Expansión y pudo mostrar sus condiciones ofensivas en una institución que mantiene una relación directa con el primer equipo.