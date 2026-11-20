Chivas está a un partido de conseguir algo que no logra desde hace 15 años

Un recuento de los últimos 60 torneos de Liga MX revela una importante diferencia entre los grandes, mientras Chivas tiene la oportunidad de romper una larga sequía

La Jornada 17 del Apertura 2026 no solamente definirá a los últimos invitados a la Liguilla del futbol mexicano, sino que también podría representar el final de una larga sequía para Chivas, equipo que tiene la oportunidad de conseguir algo que no logra desde hace 15 años y que lo colocaría nuevamente entre los protagonistas de la fase regular.

Aunque Guadalajara es uno de los clubes más populares e históricos del país, sus números en cuanto a lideratos generales muestran una realidad muy distinta a la de otros equipos como América, Cruz Azul, Monterrey y Toluca, instituciones que han conseguido terminar en el primer lugar de la clasificación con mayor frecuencia durante las últimas décadas.

América domina los lideratos generales de los últimos 60 torneos

Un recuento de los últimos 60 torneos de Liga MX revela las diferencias entre cinco de los clubes más representativos del campeonato, destacando que las Águilas encabezan la clasificación histórica, mientras que el Rebaño aparece considerablemente rezagado. Sin embargo, esa estadística podría modificarse este fin de semana, cuando los rojiblancos se enfrenten a Cruz Azul en un duelo que tendrá implicaciones directas en la pelea por la cima del Apertura 2026.

Desde 1996, América es el equipo con más lideratos generales entre los cuatro grandes, y los más populares como Monterrey, Tigres y Toluca, al sumar 10 ocasiones en las que terminó la fase regular en la primera posición durante los últimos 60 campeonatos.

El conjunto azulcrema ha conseguido mantenerse como uno de los principales protagonistas de la Liga MX en diferentes etapas, aunque su último liderato general se produjo hace aproximadamente dos años, en el Clausura 2024, bajo el mando de André Jardine.

Club América celebrando un gol en el juego vs Pumas del Apertura 2026 | IMAGO7

Por detrás de las Águilas aparecen Cruz Azul y Toluca, que comparten el segundo puesto de esta clasificación particular con ocho lideratos cada uno. La Máquina consiguió el más reciente en el Apertura 2024, mientras que los Diablos Rojos alcanzaron su última primera posición en el Apertura 2025.

El cuarto lugar corresponde a Tigres, institución que acumula cinco lideratos generales en los últimos 30 años. Sin embargo, los Felinos también atraviesan una prolongada ausencia en la cima de la clasificación, pues su más reciente liderato data de más de diez años atrás en el Clausura 2015.

Chivas, por su parte, solamente cuenta con dos lideratos generales en los últimos 60 torneos, una cifra que contrasta con la historia del club y con los registros de algunos de sus principales rivales.

Andrés Montaño y Erik Lira en cruz Azul | IMAGO7

Un caso similar al del Rebaño Sagrado, es el de Pumas, que desde la creación de los torneos cortos, sólo en dos ocasiones ha terminado en el primer lugar de la clasificación general; sin embargo, a diferencia de las Chivas, su más reciente liderato se dio el torneo pasado bajo el mando de Efraín Juárez.

Las cifras del recuento son las siguientes:

Equipo Lideratos generales Último liderato América 10 Hace 2 años Cruz Azul 8 Hace año y medio Toluca 8 Hace un año Tigres 5 Hace 10 años Monterrey 4 Hace 2 años y medio Pumas 2 Hace seis meses Chivas 2 Hace 15 años

Uno de los datos más llamativos del recuento es el caso de Guadalajara, cuya última ocasión como líder general de la Liga MX se remonta al Apertura 2011, cuando terminó la fase regular en el primer lugar con 30 puntos.

Chivas busca terminar con una sequía que comenzó en 2011

En aquel campeonato, el Rebaño atravesó por un cambio de entrenador, luego de que José Luis Real dejara su puesto y Fernando Quirarte asumiera la dirección técnica. Pese a esta modificación, el conjunto rojiblanco consiguió mantenerse en la cima de la clasificación y terminó un punto por encima de Cruz Azul.

Sin embargo, aquella campaña no terminó de la manera que esperaba la afición, pues Chivas quedó eliminado en los Cuartos de Final frente a Querétaro, después de perder 2-1 en el encuentro de ida y empatar sin goles en la vuelta.

Desde entonces, Guadalajara ha tenido diferentes entrenadores, plantillas y proyectos deportivos, pero no ha conseguido repetir un primer lugar al término de una fase regular, una situación que podría cambiar en el Apertura 2026.

Erick Torres de Chivas disputa el balón con Hibert Ruiz de Querétaro | MEXSPORT

El conjunto tapatío llega a la última jornada con 30 unidades, las mismas que América y solamente dos menos que Cruz Azul, actual líder del campeonato con 32 puntos.

Por ello, el enfrentamiento entre Chivas y La Máquina tendrá un significado especial para el Rebaño, que además de buscar una mejor posición de cara a la Liguilla, intentará recuperar un sitio que no ocupa desde hace tres lustros.

¿Qué necesita Chivas para terminar como líder del Apertura 2026?

El panorama para Guadalajara es claro: necesita derrotar a Cruz Azul en el encuentro de la Jornada 17, programado para el domingo 22 de noviembre a las 17:07 horas en el Estadio Akron.

Con una victoria, el Rebaño llegaría a 33 puntos y superaría a La Máquina, que permanecería con 32. Sin embargo, también necesitaría estar pendiente del resultado de América, que visitará a Tigres el sábado 21 de noviembre.

Si las Águilas consiguen un triunfo, también alcanzarían las 33 unidades, por lo que la diferencia de goles podría determinar cuál de los dos clubes termina en la primera posición.

Actualmente, América cuenta con una diferencia de +15, mientras que Guadalajara registra +11, una ventaja que coloca a los azulcremas en mejor situación ante un posible empate en puntos.

En cambio, si América empata o pierde frente a Tigres, una victoria de Chivas sobre Cruz Azul sería suficiente para que Guadalajara termine como líder general y rompa su sequía de 15 años.