¿Qué pasa con la renovación del 'Toro' Fernández en Cruz Azul?

El atacante uruguayo está por finalizar su vínculo con la Máquina y todavía no llega a un acuerdo

Gabriel Fernández finaliza su contrato con La Máquina en diciembre de este año y, las pláticas continúan para una posible renovación.

Las negociaciones se mantienen entre el entorno del futbolista y el ingeniero Víctor Velázquez, presidente del club, quienes analizan la posibilidad de extender su vínculo con la institución celeste.

Por ahora, Cruz Azul evalúa el rendimiento del atacante durante el actual torneo. La intención es revisar sus actuaciones en la Fase Final.

Y es que una buena Liguilla del Toro Fernández podría ayudar a despejar dudas sobre permanencia.

Durante el Apertura 2026, el uruguayo ha disputado 14 partidos, seis de ellos como titular, con un registro de cinco anotaciones en 662 minutos de actividad.

Gabriel Fernández, jugador de Cruz Azul, en festejo de gol ante Pachuca | MEXSPORT

La directiva tiene contempladas tres posiciones para reforzar: un delantero, un defensa central y un mediocampista.

Así, el cierre del torneo será determinante para el Toro, quien tiene en la Liguilla una oportunidad importante para convertiste en una pieza fundamental en el equipo dirigido por Joel Huiqui.