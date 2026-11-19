El futbol de estufa sube temperatura y desde Monterrey se asegura que se cocina un intercambio entre Rayados y Cruz Azul: Iker Fimbres a La Noria y Jesús Orozco Chiquete a la Sultana del Norte, una operación que en realidad es un deseo norteño, no es real, es puro humo, no existe tal opción.
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¿Por qué se destapa el interés?
El rumor sale desde la prensa regiomontana, pues sí existe un interés de Rayados por hacerse de un central mexicano ante el pobre rendimiento de sus defensas, en especial por Carlos Salcedo.
Por eso es que lanzan el anzuelo a través de la prensa para generar ruido alrededor de Orozco Chiquete, un zaguero zurdo que ha regresao a un altísimo nivel al grado de convertirse en titular de Selección Mexicana con Rafa Máquez.
¿La Máquina preguntó por Fimbres?
Cruz Azul sí sondeó a Rayados sobre su canterano, estaba en el mapa celeste el año pasado, pero la posición de volante ofensivo hoy está bien cubierta, no sólo con José Paradela, Agustín Palavecino o Luka Romero, sino que viene Andrés Montaño subiendo nivel, y Charly Rodríguez ya se convirtió en el mexicano con más participación en gol este Apertura (exluyendo las anotaciones de penalti).
Es decir, aunque es un futbolista joven y que no ocupa plaza de extranjero, Fimbres hoy no cabe en la plantilla de Joel Huiqui, por lo que La Máquina no tiene interés en desprenderse de uno de sus pilares por un proyecto a futuro que le aportaría poco presente.