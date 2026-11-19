El rumor de un posible cambio toma los reflectores de la liga mexicana

El futbol de estufa sube temperatura y desde Monterrey se asegura que se cocina un intercambio entre Rayados y Cruz Azul: Iker Fimbres a La Noria y Jesús Orozco Chiquete a la Sultana del Norte, una operación que en realidad es un deseo norteño, no es real, es puro humo, no existe tal opción.

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¿Por qué se destapa el interés?

El rumor sale desde la prensa regiomontana, pues sí existe un interés de Rayados por hacerse de un central mexicano ante el pobre rendimiento de sus defensas, en especial por Carlos Salcedo.

Carlos Salcedo, central de Rayados | IMAGO7

Por eso es que lanzan el anzuelo a través de la prensa para generar ruido alrededor de Orozco Chiquete, un zaguero zurdo que ha regresao a un altísimo nivel al grado de convertirse en titular de Selección Mexicana con Rafa Máquez.

¿La Máquina preguntó por Fimbres?

Cruz Azul sí sondeó a Rayados sobre su canterano, estaba en el mapa celeste el año pasado, pero la posición de volante ofensivo hoy está bien cubierta, no sólo con José Paradela, Agustín Palavecino o Luka Romero, sino que viene Andrés Montaño subiendo nivel, y Charly Rodríguez ya se convirtió en el mexicano con más participación en gol este Apertura (exluyendo las anotaciones de penalti).

José Paradela en celebración con Cruz Azul en el Apertura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7