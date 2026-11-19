Estos son los números de Cruz Azul cada vez que termina como líder general en la Liga MX

De las seis ocasiones en las que La Máquina concluyó la fase regular en la cima, en cinco terminó levantando el trofeo de campeón

Ser líder general de la competencia representa una ventaja deportiva, pero para Cruz Azul también ha sido una posición que históricamente le ha traído buenos resultados en la Liguilla.

La Máquina ha terminado como el mejor equipo de la fase regular en seis ocasiones y en cinco de ellas consiguió levantar el título.

El antecedente más reciente fue en el Apertura 2024, cuando el conjunto celeste terminó como líder general con 42 puntos, estableciendo una marca en torneos cortos. Sin embargo, aquella campaña los cementeros quedaron eliminados en las semifinales.

Jugadores de Cruz Azul celebrando anotación de Andrés Montaño ante León | MEXSPORT

Antes de ese torneo, Cruz Azul había conseguido aprovechar su condición de líder en el Clausura 2021. Bajo la dirección técnica de Juan Reynoso, el equipo terminó en la primera posición y posteriormente conquistó el campeonato, poniendo fin a una sequía de más de 23 años sin título de Liga.

En torneos largos, La Máquina también construyó una historia importante cuando terminó en lo más alto de la clasificación. En las temporadas 1971-72, 1972-73 y 1973-74, el conjunto celeste fue líder general y en todas consiguió coronarse campeón.

Raúl Cárdenas con Cruz Azul en la Final de la Temporada 1973-74 en la Liga MX | MEXSPORT

La misma historia se repitió en la campaña 1978-79, cuando Cruz Azul volvió a terminar como el mejor equipo de la fase regular y confirmó su superioridad al conquistar un nuevo campeonato.