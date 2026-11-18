El equipo cementero tiene que tomar una decisión respecto a su equipación en próximas semanas

A una semana de que finalice la Fase Regular del Apertura 2026 de la Liga MX, Cruz Azul se encuentra líder de la clasificación y con la mira fija en el bicampeonato. Sin embargo, fuera de la cancha, la Máquina tiene una importante decisión que tomar, ya que se termina su contrato con Pirma y hay una importante marca europea que quiere vestir a los cementeros.

De acuerdo con Carlos Ponce de León, en medio de las negociaciones para extender el vínculo con la marca mexicana, hay una empresa del Viejo Continente que también está interesada en ser patrocinador de los cementeros. Detalló que no se trata de Adidas, como han señalado algunos rumores, pero sí mencionó que las pláticas están abiertas.

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"Se acaba el contrato con Pirma el próximo verano, y ya van tarde para decidir si cambian de patrocinador con las ofertas que tienen o extienden con la marca mexicana, pues el diseño y la producción deben empezar ya. Se acercó en especial una importante firma europea (que no es Adidas) a hacer una propuesta a La Máquina por su uniforme", señaló.

La continuidad de Pirma está en negociación

En ese mismo sentido, Ponce de León añadió que "un área al interior del club prefiere y presiona para que se siga con Pirma", lo anterior para cumplir los compromisos que ya se adquirieron. De igual forma, dio detalles de las peticiones de Cruz Azul para extender su contrato con Pirma por un año más, es decir, hasta verano de 2028.

Charly Rodríguez en calentamiento con Cruz Azul | MEXSPORT

"La directiva celeste le exige dos cosas (...): que mejore ostensiblemente la distribución de los productos y que el diseño del uniforme del Centenario sea espectacular. La marca ya respondió, quiere renovar y le propuesto aumentar el pago garantizado a Cruz Azul", y señaló que con ello los de la Noria estarían en el Top 3 de mejor pagados junto con Chivas, que tiene a Nike y América, con Adidas.

¿Desde cuándo Pirma viste a Cruz Azul?

El contrato de la Máquina con la marca mexicana empezó hace tres años, en el Apertura 2023, tras finalizar de forma anticipada su acuerdo con Joma. En octubre del año pasado, a mitad del Apertura 2025, se anunció la extensión del contrato, con vigencia hasta verano de 2027.