"Me quedé sin casa": Erik Lira recuerda el 'infierno' que pasó cuando se cayó su fichaje con Mónaco

El mediocampista relató cómo se alteraron sus planes cuando ya se preparaba para viajar de Ciudad de México

Uno de los momentos que marcó a Erik Lira este 2026 fue su traspaso fallido a Mónaco. El mediocampista de Cruz Azul ya tenía las maletas listas para viajar a Europa, pero tuvo que cancelar todos sus planes e incluso se quedó sin hogar.

En entrevista con GQ, el nuevo capitán de la Selección Mexicana recordó que "fue un golpe duro" y relató la manera en que tuvo incluso que buscar un nuevo lugar para vivir. "Entregamos mi casa, comeríamos algo camino al aeropuerto para tomar el vuelo y ya iba la camioneta llena de mis maletas".

"Cuando me dicen… me llaman y me dicen que no se iba a hacer, me rompí, obvio por el momento, pero también por la preocupación. ¡Había entregado mi casa! Yo ya no tenía nada aquí. Literal. Nadie sabe lo que pasamos. Eran seis maletas cerradas", relató Lira.

Cruz Azul le permitió ausentarse, pero Lira no quiso

El jugador insistió que, en ese momento particular, además del dolor de no cumplir su sueño, se preocupó por encontrar un lugar donde pasar la noche y luego reportarse de nuevo con Cruz Azul. "Tampoco podía ser un hotel lejos, pensaba que al otro día tenía que ir a entrenar. Abrir la cajuela para buscar en qué maleta estaba lo que necesitaba".

Charly Rodríguez en celebración con Erik Lira en Cruz Azul | MEXSPORT

"Fue bastante jodido, bastante complicado", relató Lira, quien terminó quedándose en casa de sus padres. Añadió que por parte de Cruz Azul le dieron la oportunidad de tomarse un tiempo de descanso, pero que él decidió estar en el partido contra Santos.

"Cruz Azul me dijo que me tomara el tiempo que quisiera. Sabían cómo estaba de lastimado. El sueño europeo y todo eso. Me fui con mis papás. Ahí estuve. Y llamé a Cruz Azul para decirles que quería jugar el partido a los dos días. Tenía que estar ya con mis compañeros", compartió.

Andrés Montaño y Erik Lira en cruz Azul | IMAGO7

¿Cuál es la mentalidad de Erik Lira?

El mediocampista compartió que el club cementero insistió en que se tomara un tiempo, pero que él decidió no darse por vencido. "Ya había recibido de mis papás el amor que tenía que recibir y debía estar. El sábado ya estaba jugando contra Santos. Puedes tirarte, puedes, pero no es la solución".

"Al caerse lo del Mónaco pensé que siete u ocho años antes había estado sin poder caminar, lesionado, ni siquiera debutado había debutado. No podía caerme. Y debía entender, si no salí a Europa ahorita es porque debo trabajar más y llegar mejor cuando se dé", finalizó.