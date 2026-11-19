Julián Quiñones, entre los 10 delanteros más valiosos fuera de las grandes ligas de Europa

El atacante del Al-Qadsiah alcanzó una cotización de 41 millones de euros y aparece en el décimo lugar del ranking del CIES

Julián Quiñones atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y su impacto en el futbol internacional comienza a reflejarse también en el mercado, debido a que el delantero mexicano del Al-Qadsiah de Arabia Saudita alcanzó una valoración de 41 millones de euros, cifra que lo colocó entre los diez centros delanteros más valiosos que juegan fuera de las cinco grandes ligas de Europa, de acuerdo con el CIES Football Observatory.

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El atacante ocupa la décima posición de la clasificación, que contempla futbolistas que militan fuera de las competiciones de Inglaterra, España, Alemania, Italia y Francia. Con su cotización, Quiñones aparece por detrás de nombres como Nicolò Tresoldi, del Club Brujas, quien encabeza el listado con 67.8 millones de euros; Vangelis Pavlidis, del Benfica, con 61.2 millones, y el colombiano Luis Javier Suárez, del Sporting de Portugal, con 57.6 millones.

Julián Quiñones, jugador del Al Qadisiya, en festejo de gol en la Champions League AFC | @AlQadsiahEN

Los logros de Julián Quiñones

La presencia del mexicano en esta clasificación responde al rendimiento que tuvo desde su llegada al futbol saudí en julio de 2024. Con el Al-Qadsiah se convirtió en una de las principales referencias ofensivas y sus números respaldan su crecimiento.

Durante la Temporada 2025-26, Quiñones conquistó el título de goleo de la Liga Profesional Saudí, después de marcar 33 anotaciones en 31 encuentros, superando incluso a Cristiano Ronaldo en la clasificación de máximos romperredes.

Julián Quiñones con su cuarto gol de la temporada | X: @AlQadsiahEN

Desde su llegada al conjunto árabe, el atacante acumula 72 goles y 18 asistencias en 84 partidos, de acuerdo con los registros de transfermarkt. Su desempeño también le permitió recibir una nominación al premio de Mejor Jugador de Medio Oriente en los Globe Soccer Awards 2026, donde comparte la lista de candidatos con figuras internacionales como Cristiano Ronaldo y Sadio Mané.

Así, Quiñones continúa ganando reconocimiento fuera de México, al mismo tiempo que su valoración de 41 millones de euros y su presencia entre los delanteros más cotizados fuera de las principales ligas europeas confirman el impacto que está teniendo en Arabia Saudita.