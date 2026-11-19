"El entrenador es el que tiene que dar la cara": Víctor Guzmán respalda el trabajo de Rafa Márquez con el Tri

Guzmán expresa su apoyo a Almeyda, Salcedo y Rafael Márquez

Víctor Guzmán alzó la voz sobre distintos temas que rodean al futbol mexicano y a Rayados, desde las filtraciones de información interna del vestidor albiazul, hasta el respaldo que existe hacia Carlos Salcedo, Matías Almeyda y Rafael Márquez, quien atraviesa cuestionamientos en su proceso con la Selección de México.

Podría interesarte Futbol Seis equipos buscan los últimos boletos a la Liguilla del Apertura 2026

En conferencia de prensa, el defensor del Monterrey reconoció su preocupación por la información que recientemente salió a la luz sobre una charla que tuvo Matías Almeyda con sus jugadores semanas atrás, pues consideró que se trata de asuntos que deben permanecer dentro del vestidor.

Bueno, la primera pues sí, es un poco preocupante porque al final realmente yo no sé qué es lo que sale. Realmente yo no veo mucha información de lo que se sube en redes, pero pues es preocupante. Al final de cuentas es algo íntimo lo que pasa acá adentro y yo sí lo veo muy mal visto el que esté saliendo información.

Matías Almeyda con jugadores de Rayados en el Apertura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Por otro lado, Guzmán mostró su admiración por Carlos Salcedo, a quien consideró un futbolista talentoso y una pieza importante por el liderazgo que aporta en la zona defensiva de Rayados, además de asegurar que se siente cómodo compartiendo equipo con el zaguero.

Carlos Salcedo, la verdad que lo admiro muchísimo. Yo creo que es una persona muy talentosa y que nos da mucho liderazgo en la defensa. Y si me preguntas si estoy cómodo con él, sí, sí estoy cómodo con él.

En cuanto a Rafael Márquez y su actualidad al frente de la Selección Mexicana, el futbolista albiazul expresó su deseo de que el proceso del exdefensor sea el inicio de algo positivo, además de asegurar que, desde su experiencia como seleccionado, tanto él como sus compañeros respaldan al estratega.

“Todos quisiéramos que sea el inicio de algo bueno. Al final de cuentas, a él le toca poner el pecho a las balas porque es quien tiene que dar la cara. Muchas veces los jugadores somos los que hacemos las cosas bien o mal, pero al final de cuentas el entrenador es el que tiene que dar la cara. Pero si me preguntas a mí como jugador, que me ha tocado estar en una convocatoria, yo creo que tanto yo como todos los jugadores, Rafa tiene nuestro respaldo.”, mencionó.

Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana, en conferencia de prensa previo al partido de Vuelta ante Jamaica | IMAGO7

Finalmente, Víctor Guzmán reconoció que Rayados no tuvo una buena actuación ante Toluca, encuentro que calificó como un desastre, aunque aseguró que el plantel no se esconde ante las críticas y confía en sus posibilidades de cara a la siguiente etapa del torneo.