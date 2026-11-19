Willer Ditta renueva con Cruz Azul de cara al centenario: ¿Hasta cuándo se queda el central colombiano?

La Máquina aseguró a una pieza importante de cara a las siguientes temporadas

Willer Ditta renovó oficialmente su contrato con Cruz Azul hasta 2029, por lo que seguirá siendo parte del proyecto celeste y apunta a convertirse en uno de los referentes del equipo rumbo al centenario de la institución.

El mismo club hizo oficial la noticia a través de sus redes sociales, “Nuestro central colombiano renovado. Willer Ditta hasta 2029. Fuerza, solidez y liderazgo en nuestra línea defensiva. Seguimos juntos, Willer”.

El colombiano es considerado un futbolista intocable para la institución, que busca mantener una base sólida y contar con él como uno de los protagonistas de una etapa especial en la historia del equipo que es su centenario.

La firma del nuevo acuerdo se llevó a cabo este jueves en las oficinas de la Cooperativa La Cruz Azul, donde ambas partes concretaron la extensión del vínculo que mantendrá al zaguero vestido de celeste hasta 2029.

Willer Ditta en el duelo de Cruz Azul vs Toluca | Imago7

Ahora, Ditta tiene la mirada puesta en el compromiso ante Chivas, un partido importante para las aspiraciones de La Máquina en la pelea por el liderato general.

El colombiano se encuentra al cien por ciento físicamente y está listo para afrontar el partido ante Chivas este domingo en Guadalajara.