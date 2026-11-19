Los felinos buscan cerrar de la manera más honrosa el torneo, mientras que las Águilas van el liderato general

Después de muchos años, el Tigres vs. América volverá a ser un partido sin grandes implicaciones. Sí, pero los Universitarios han dejado de ser ese equipo protagonista y acostumbrado a competir por los títulos. Por eso, esta vez el encuentro no tiene el mismo atractivo que llegó a tener durante la última década.

Desde el Clausura 2014, Tigres de la UANL no tenía un torneo tan desastroso. Este semestre, el equipo regiomontano marcha en el lugar 15 de la clasificación y, a falta de una jornada frente a las Águilas, todavía podría hundirse más.

Desde hace más de una década, precisamente desde que comenzó la época más gloriosa del club, Tigres no terminaba dentro de las últimas cinco posiciones. Y es justamente el mal momento de la institución lo que le resta relevancia a este choque ante los azulcremas, un duelo que durante este periodo llegó a sentirse incluso como un clásico.

Nahuel Guzmán dando indicaciones en un partido de Tigres | MEXSPORT

En el Clausura 2014, Tigres terminó en la posición 14 y, apenas unos meses después, comenzó a escribirse una rivalidad que marcaría la década. América derrotó a los regiomontanos en la final del Apertura 2014 y, desde entonces, cada enfrentamiento entre ambos adquirió una dimensión especial, especialmente por los constantes choques en instancias definitivas.

Incluso, la rivalidad trascendió la cancha. Durante aquellos años, la afición felina protagonizó grandes movilizaciones y llegó a reunir cerca de 20 mil seguidores en el Estadio Azteca para apoyar a su equipo, convirtiendo cada visita a la capital en un acontecimiento.

América y Tigres disputaron seis finales durante este periodo. Las Águilas conquistaron cinco: el Apertura 2014, la Concachampions 2016, el Campeón de Campeones 2019, el Apertura 2023 y la Supercopa MX 2024. Por su parte, los Universitarios se quedaron con el Apertura 2016, en una final que tuvo un significado especial al disputarse durante el centenario del conjunto de Coapa.

Rubens Sambueza en la Final del Apertura 2016 | IMAGO7