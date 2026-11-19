El directivo explicó que los costos de las transferencias dentro del mercado mexicano aumentan considerablemente cuando el equipo interesado son las Águilas

El América ha encontrado importantes dificultades para reforzarse con futbolistas de la Liga MX debido a los elevados precios que solicitan otros clubes del futbol mexicano. Así lo reconoció Santiago Baños, presidente deportivo de las Águilas, quien aseguró que las cantidades exigidas por algunos equipos están fuera de la realidad, situación que ha llevado a la directiva azulcrema a buscar alternativas en el extranjero.

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Durante una entrevista con TUDN, el directivo explicó que los costos de las transferencias dentro del mercado mexicano aumentan considerablemente cuando el equipo interesado es el América. De acuerdo con Baños, esta situación complica las negociaciones y provoca que la institución tenga que explorar otras opciones para fortalecer su plantilla.

"Hay ocasiones en que el mercado resulta insostenible; cuando preguntas por un jugador, especialmente si eres el América o un club habituado a comprar, las cifras que piden son absurdas", declaró Baños, quien considera que las cantidades solicitadas por algunos equipos no corresponden necesariamente al valor deportivo de los futbolistas.

Santiago Baños, presidente deportivo de América | IMAGO7

¿Por qué América prefiere buscar refuerzos fuera de la Liga MX?

Ante las dificultades para negociar con otros clubes del futbol mexicano, América ha optado por explorar mercados internacionales en los que puede encontrar jugadores con condiciones económicas más accesibles. Esta estrategia ha permitido a la directiva concretar incorporaciones mediante distintas modalidades, como préstamos con opción de compra, contrataciones de agentes libres y acuerdos aprovechando situaciones contractuales favorables.

Entre los ejemplos mencionados por Santiago Baños se encuentra la llegada de Santiago Bueno mediante una cesión con opción de compra, así como la incorporación de Miguel Borja en condición de agente libre. También destacó las contrataciones de Carlos Álvarez y Óscar Perea, futbolistas que llegaron como parte de la estrategia para fortalecer diferentes posiciones del conjunto azulcrema.

Otro de los movimientos señalados fue el fichaje de Ramos Mingo, defensor que llegó para cubrir la salida de Sebastián Cáceres. Con estas operaciones, la directiva del América busca mantener una plantilla competitiva sin tener que desembolsar las elevadas cantidades que, según Baños, se solicitan por futbolistas dentro de la Liga MX.

Ramos Mingo, nuevo jugador del América | Gina Sánchez

Santiago Baños habla del América rumbo a la Liguilla del Apertura 2026

Además de referirse al mercado de fichajes, el presidente deportivo de las Águilas habló sobre el panorama del equipo de cara a la fase final del Apertura 2026. Baños aseguró que el conjunto azulcrema está preparado para enfrentar las distintas circunstancias que puedan presentarse en la Liguilla, incluso si debe disputar los partidos de vuelta fuera de casa.

Rumbo a la Jornada 17, América se encontraba en el segundo lugar de la clasificación general, con la posibilidad de enfrentarse a Rayados de Monterrey, que ocupaba la séptima posición. Pese a que la localía podría representar un factor importante en la eliminatoria, Baños expresó su confianza en el desempeño del equipo como visitante, una condición que considera favorable para afrontar la pelea por el título de la Liga MX.