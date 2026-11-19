Brian Rodríguez es la ausencia más destacada para los de Coapa | imago7

Las Águilas enfrentan un camino tormentoso para el cierre del Apertura 2026

América cerrará la temporada regular en el Volcán ante Tigres y lo hará con tres posibles ausencias importantes: Brian Rodríguez, Erick Sánchez y Kevin Álvarez. El lateral derecho es quien todavía está en duda, pues acumula cuatro tarjetas amarillas y una más le costaría perderse el primer partido de Cuartos de Final de la Liguilla.

Las Águilas se juegan mucho más que tres puntos en el Estadio Universitario. Una victoria, acompañada de un resultado favorable en el duelo entre Chivas y Cruz Azul, les permitiría recuperar el liderato general y encaminarse a asegurar una eventual Final en casa.

Sin embargo, Guillermo Almada ya tiene confirmada la baja de Brian Rodríguez, quien continúa con su proceso de recuperación, así como la de Erick Sánchez, que deberá cumplir un partido de suspensión tras recibir su quinta tarjeta amarilla ante Pumas. A ellos podría sumarse Kevin Álvarez, a quien el cuerpo técnico podría darle descanso para evitar que se pierda el arranque de la Liguilla.

Kevin Álvarez festeja un gol en el Estadio Jalisco ante Atlas | Imago7

La decisión sobre el lateral derecho estará en manos del estratega uruguayo. En el banquillo tiene alternativas como Dagoberto Espinoza, su reemplazo natural, aunque también podría habilitar a Israel Reyes en esa posición. No obstante, ante la ausencia de Chiquito Sánchez, todo apunta a que el canterano sería quien ocupe ese lugar.

Por su parte, Brian Rodríguez trabajó por separado en el gimnasio y espera estar recuperado para la serie de Cuartos de Final. Mientras tanto, Erick Sánchez ya se reincorporó a los entrenamientos con el resto del equipo después de su convocatoria con la Selección Mexicana, aunque no podrá estar disponible para enfrentar a los felinos.

Brian Rodríguez en lamento con América | IMAGO 7