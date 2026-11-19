Gignac explota al ser cuestionado por el torneo de Tigres: ¿Qué dijo sobre la crisis felina?

El exdelantero felino reaccionó molesto ante la prensa por el mal momento de la UANL

André-Pierre Gignac estalló de molestia cuando un reportero le preguntó su opinión sobre la crisis deportiva que atraviesa Tigres en el Apertura 2026 de la Liga MX,luego de que el conjunto universitario quedara ubicado en el decimoquinto lugar de la tabla tras la salida del delantero francés.

El histórico atacante dejó ver su fastidio ante la insistencia mediática y cortó de tajo cualquier intento por involucrarlo en la actualidad del vestidor felino dentro del futbol mexicano. Con un tono visiblemente alterado frente a los micrófonos, el galo cuestionó la pertinencia de la pregunta y dejó claro que no piensa emitir comentarios sobre el tema.

Ese es tu problema. ¿Por qué te metes ahí? ¿Estamos dónde? ¿Para qué me hablas de cosas así? ¿Qué quieres saber? No tengo nada que decir

Gignac en su partido de despedida | MexSport

¿Qué ocurrió con Gignac en la final ante SVA Veteranos y qué hizo con su premio?

El malestar del francés se dio en una jornada intensa donde Gignac y otros exelementos auriazules no lograron coronarse con Benarami FC tras caer 6-3 frente a SVA Veteranos. Además, Gignac falló un penal importante para su equipo que les podía dar el empate cuándo el marcador iba 3-2.