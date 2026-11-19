André-Pierre Gignac estalló de molestia cuando un reportero le preguntó su opinión sobre la crisis deportiva que atraviesa Tigres en el Apertura 2026 de la Liga MX,luego de que el conjunto universitario quedara ubicado en el decimoquinto lugar de la tabla tras la salida del delantero francés.
El histórico atacante dejó ver su fastidio ante la insistencia mediática y cortó de tajo cualquier intento por involucrarlo en la actualidad del vestidor felino dentro del futbol mexicano. Con un tono visiblemente alterado frente a los micrófonos, el galo cuestionó la pertinencia de la pregunta y dejó claro que no piensa emitir comentarios sobre el tema.
Ese es tu problema. ¿Por qué te metes ahí? ¿Estamos dónde? ¿Para qué me hablas de cosas así? ¿Qué quieres saber? No tengo nada que decir
¿Qué ocurrió con Gignac en la final ante SVA Veteranos y qué hizo con su premio?
El malestar del francés se dio en una jornada intensa donde Gignac y otros exelementos auriazules no lograron coronarse con Benarami FC tras caer 6-3 frente a SVA Veteranos. Además, Gignac falló un penal importante para su equipo que les podía dar el empate cuándo el marcador iba 3-2.
Durante el encuentro, el delantero mostró su característico temperamento competitivo al reclamar decisiones arbitrales y recibir una tarjeta amarilla por sus protestas en el terreno de juego. Al finalizar el compromiso, Gignac recibió el galardón al mejor jugador del torneo de manos de su excompañero Nahuel Guzmán, aunque tuvo el gesto de regalárselo al goleador de SVA Veteranos.