En RÉCORD te presentamos todos los detalles para seguir el partido de Jornada 17 con el que cerrarán su temporada regular

Llegó la última oportunidad para entrar a Liguilla. La temporada regular del Apertura 2026 llega a su fin este fin de semana por lo que seis equipos todavía sueñan con clasificar a liguilla, entre ellos Tijuana. Los Xolos recibirán a los Potros del Atlante en un partido de ganar o morir que se podrá seguir este viernes en punto de las 21:00 horas en trasmisión por Fox.

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Así llegan los equipos

Tijuana llega al partido de este viernes con la urgencia de ganar pues, en caso de no hacerlo quedará eliminado del torneo. Los Xolos actualmente son el décimo clasificado con 22 unidades, uno menos que el octavo puesto. Ante esto, el equipo fronterizo deberá ganar y esperar resultados para poder acceder a la siguiente ronda.

El equipo de Sebastián Abreu desafortunadamente, llega con una racha negativa al último partido de temporada regular. Los Xolos suman tres juegos sin conocer la victoria incluyendo una derrota en su más reciente juego, de hecho, sólo suman una victoria en sus últimos 10 juegos, por lo que el triunfo ante los Potros es muy importante.

Jugadores de Xolos celebrando su anotación ante Toluca | IMAGO7

Atlante por su parte, llega ya eliminado de la contienda, pero con la necesidad de sumar unidades para evitar terminar en los últimos dos puestos. El equipo de Miguel Herrera quiere cerrar su regreso a la Liga MX con una victoria.

Actualmente el cuadro azulgrana marcha antepenúltimo con 14 unidades, tres más que el último Juárez, y uno más que el penúltimo Necaxa. En caso de perder y que ambos ganen, Atlante podría caer hasta el puesto 17 a menos de que Juárez ganen por goleada y ellos pierdan por goleada.

El Atlante se toma la foto en el Estadio Azteca, previo a duelo ante Santos | IMAGO7

Historial entre ambos

Estos dos equipos sólo se han enfrentado en 10 ocasiones previas y, hasta el momento, Tijuana domina la serie. En el historial entre ambos, Xolos no sabe lo que es caer ante los Potros de Hierro, sumando seis victorias y cuatro empates.