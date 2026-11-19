¿Regresará el ascenso y descenso a la Liga MX? FMF y clubes de Expansión reciben noticia clave

Letrero de la Liga de Expansión en el Apertura 2026 | IMAGO 7

Iñigo Riestra, secretario general de la FMF, se mostró tranquilo y aseguró que las decisiones tomadas por la Federación están respaldadas por sus estatutos

La segunda audiencia entre la Federación Mexicana de Futbol y los cinco clubes de la Liga de Expansión que buscan recuperar el ascenso y descenso llegó a su fin. Ahora, las partes quedan a la espera de la resolución del TAS.

A su salida, Iñigo Riestra, secretario general de la FMF, se mostró tranquilo y aseguró que las decisiones tomadas por la Federación están respaldadas por sus estatutos.

"Nosotros estamos muy claros que las decisiones que tomamos están de acuerdo a los estatutos y esperamos que lo confirmen los jueces, fecha, debe ser pronto, no puedo decir nada más, no quiero que los jueces piensen que estoy dando una declaración", Riestra.

Iñigo Riestra en conferencia de prensa | IMAGO7

Agradeció el interés de los medios, pero recordó que es un proceso confidencial

Asimismo, agradeció el interés de los medios de comunicación, pero recordó que se trata de un proceso confidencial.

Por su parte, Alberto Castellanos, presidente del Patronato de Leones Negros, pidió esperar la resolución y manifestó su confianza en que su causa sea defendida de manera justa.

"A esperar los resultados en las próximas semanas. Es de confianza para nosotros defender nuestra causa, ya quedamos en manos de otras personas", expresó.

La sede de la Federación Mexicana de Futbol | IMAGO7

¿Qué más dijo Alberto Castellanos?

Además, mandó un mensaje a los aficionados que respaldan la lucha de los clubes de Expansión: “A la afición decirles que vinimos a dar la cara".

Al ser cuestionado sobre si considera que habrá justicia en este proceso, Castellanos respondió con seguridad: "Claro, debe de".