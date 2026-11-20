Atlante vive una pesadilla en su regreso a la Liga MX; El registro negativo que busca evitar

Los Potros llegan a la última jornada con 14 puntos y sin posibilidades de Liguilla

El regreso del Atlante a la Liga MX no está teniendo el desenlace que esperaba su afición, debido a que después de 16 jornadas, los Potros de Hierro se encuentran en el decimosexto lugar con apenas 14 puntos y, de cara a su último compromiso del Apertura 2026, están en riesgo de cerrar uno de los torneos más complicados de su historia en el máximo circuito.

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El equipo dirigido por Miguel Herrera visitará este viernes a Tijuana en el Estadio Caliente, donde buscará despedirse del campeonato con una victoria; sin embargo, una derrota dejaría a los azulgranas con las mismas 14 unidades, una cifra que los colocaría por debajo de los 15 puntos que consiguió Mazatlán en su último torneo, el Clausura 2026.

La comparación resulta significativa porque Atlante regresó a la Liga MX tras adquirir la franquicia del conjunto sinaloense. No obstante, su primer campeonato de vuelta en la categoría está marcado por las dificultades para encontrar regularidad.

El Atlante se toma la foto en el Estadio Azteca, previo a duelo ante Santos | IMAGO7

Los números también evocan la última etapa de los Potros antes de perder la categoría. En el Clausura 2013 terminaron en el último lugar con 13 puntos, mientras que en el Apertura 2013 sumaron apenas 12 unidades. Posteriormente, en el Clausura 2014, alcanzaron 18 puntos, pero finalizaron en el puesto 17 y consumaron su descenso.

La falta de contundencia es uno de los principales problemas del conjunto azulgrana, ya que registra 16 goles a favor y 24 en contra, cifras que reflejan las dificultades que tuvo durante el semestre.

Miguel Herrera espera por el silbatazo inicial del partido del Atlante en contra de Chivas | Imago7

Del otro lado estará un Tijuana que todavía pelea por entrar a la Liguilla. Los Xolos llegan con 22 puntos y necesitan ganar, además de esperar otros resultados, para mantenerse con posibilidades de avanzar.