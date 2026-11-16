Martín Sarrafiore domina el mediocampo de la Liga MX: ¿quiénes completan el Top 10 del Apertura 2026?

El argentino del Atlante es el mediocampista mejor calificado del torneo, por encima de Gilberto Mora y Erick Sánchez, de acuerdo con el ranking de Statiskicks

El argentino Martín Sarrafiore encabeza la lista de los mediocampistas mejor evaluados del futbol mexicano durante el Apertura 2026. De acuerdo con el último ranking de rendimiento de Statiskicks, el jugador del Atlante registra una calificación de 7.35, por encima de Gilberto Mora, de Tijuana, y Erick ‘Chiquito’ Sánchez, del América.

¿Quiénes son los mediocampistas mejor evaluados del Apertura 2026?

Sarrafiore, ocupa el primer lugar gracias a sus actuaciones con los Potros de Hierro. El volante también sobresale en distintos rubros estadísticos: aparece entre los mejores de la Liga MX en pases filtrados, regates exitosos, goles esperados sin penales y pases clave. En este último apartado acumula 33, además de registrar 21 regates exitosos, cifras que reflejan su participación en la generación ofensiva del equipo.

En el segundo puesto aparece Gilberto Mora, con una calificación de 7.30. El mediocampista de Xolos, de 18 años, suma cinco goles y una asistencia en el torneo, además de 12 pases clave y dos grandes ocasiones creadas. Su rendimiento lo mantiene entre los jugadores más destacados de su posición, pese a su corta edad.

Debajo de Mora se encuentra Erick Sánchez, quien completa el podio con una valoración de 7.29. El americanista registra dos goles y dos asistencias, números que acompañan su participación en el mediocampo de las Águilas.

La clasificación continúa con Nicolás Castro, del Toluca, y Fran Villalba, de Santos Laguna, ambos con 7.25. En la sexta posición aparece Santiago Homenchenko, de Querétaro, con 7.24. El mediocampista de los Gallos suma cinco goles y dos asistencias, además de 23 pases clave y dos grandes ocasiones creadas en 1,080 minutos de juego.

Martín Sarrafiore en celebración con Atlante en la Liga MX | IMAGO 7

¿Qué otros mediocampistas destacan en el futbol mexicano?

Óliver Torres, de Monterrey, ocupa el séptimo lugar con 7.20; mientras que Agustín Palavecino, de Cruz Azul, aparece en el octavo puesto con 7.16. Ignacio Rivero, de Tijuana, y Brian Gutiérrez, de Guadalajara, completan los diez primeros lugares.

Óliver Torres, jugador de Rayados | Mexsport

Más allá de este ranking, otros mediocampistas destacan en rubros específicos. Charly Rodríguez, de Cruz Azul, se convirtió en el futbolista con más pases clave registrados en la Liga MX durante los últimos 11 años, superando la marca que pertenecía a Rubens Sambueza.