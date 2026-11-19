Homenchenko: Dos grandes de México se lo quieren quedar, pero en Europa ya alzaron la mano también. ¿Quiénes lo pelean?

El goleador uruguayo ha llamado la atención tras sus cinco anotaciones en el actual torneo

​Santiago Homenchenko es uno de los jugadores que tienen en la mira dos equipos mexicanos. RÉCORD sabe que en ambos casos, incluso, ya tocaron la puerta de Gallos Blancos. Los clubes que quieren al futbolista charrúa son dos grandes del balompié nacional: Cruz Azul y Monterrey.

​Sin embargo, hasta el momento solo existe el interés, pero ninguna oferta formal, ya que también desde el extranjero hay dos propuestas por uno de los jugadores más cotizados de la Liga MX; se trata del Brujas de Bélgica y el Benfica de Portugal.

​Hasta ahora no se sabe si la dirigencia queretana se va a desprender del mediocampista, ya que Homenchenko está convertido en un baluarte e ícono del equipo; sin embargo, se pudo saber que, en caso de una venta, el dinero que llegue a las arcas de la institución sería reinvertido, ya que los queretanos apuestan a tener un plantel que ahora sí se meta a la Liguilla, pues uno de sus objetivos es que la afición en Querétaro tenga no solo un equipo protagonista, sino un candidato al título.

Santiago Homenchenko, jugador de Querétaro, en festejo de gol en el Apertura 2026 | MEXSPORT

​Por el momento, en ambos clubes —Rayados y Cruz Azul— están pendientes de que acabe el campeonato para posiblemente pasar del interés a la negociación; no obstante, los dos conjuntos europeos, al parecer, llevan cierta ventaja, pues el deseo de 'Santi' es concretar su sueño de jugar en el balompié del Viejo Continente.

​Entre los dos equipos mexicanos, Rayados es el más interesado, ya que incluso los norteños ya se habrían acercado a negociar, poniendo incluso a un jugador de por medio; sin embargo, no hubo una feliz conclusión a la propuesta, aunque tampoco se entiende que cerraran la puerta de forma definitiva porque el interés sigue vigente.