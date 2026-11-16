Será el séptimo equipo de la Liga MX en el cual milite el defensa central, quien presume tres títulos de liga

Del bicampeonato a la media tabla lejos de Liguilla. La carrera de Antonio Briseño está por dar un cambio drástico ante su inminente salida de Toluca a los Gallos Blancos de Querétaro para el Clausura 2027 de la Liga MX, ya que solo falta la firma para que se cierre la contratación.

Desde este domingo circuló la información sobre el interés de los Emplumados en el defensa central. Sin embargo, RÉCORD pudo saber que el 'Pollo' está prácticamente arreglado con el club queretano, por lo que solo algún imprevisto tiraría el fichaje.

El contrato de Briseño con los Diablos Rojos llega a su fin el próximo diciembre, por lo que llegará como agente libre y no supondrá un desembolso mayor para los Gallos Blancos. Lo único en lo que tendrán que invertir es en el salario del futbolista.

¿Por cuánto tiempo firmará Briseño?

De acuerdo con César Luis Merlo, la propuesta de la directiva queretana es de dos años, es decir, Briseño quedaría vinculado hasta finales de 2028. No obstante, también plantean la alternativa de extender el vínculo por un año más, según objetivos deportivos.

¿Del bicampeonato al retiro?

Briseño ha pasado por en cinco equipos en la Primera División de México, con cambios drásticos de uno a otro. Por un lado, defendió los colores de un grande como Chivas, donde fue líder de la defensa, y por otro pasó por las filas de los extintos Tiburones Rojos de Veracruz.

'Pollo' Briseño en la Final de la Copa de Campeones Concacaf con Toluca | IMAGO 7

En ese mismo tenor, a pesar de que con el Rebaño es el equipo de la Liga MX con el que más tiempo estuvo, nunca pudo ser campeón. En cambio, ganó su primer título con Tigres (Apertura 2014), a pesar de no se consolidó como titular.

Una situación similar vivió con Toluca, donde además del bicampeonato del Clausura 2025 y el Apertura 2025, ganó la Concachampions este año. Sin embargo, tampoco fue titular durante esa etapa con el equipo escarlata.

'Pollo' Briseño calentando con Toluca en un partido de la Liga MX | IMAGO 7

Ahora empezará una nueva etapa con Gallos Blancos, un equipo que si bien no es como Veracruz o FC Juárez (donde también jugó el 'Pollo'), tampoco acostumbra a pelear por títulos. Con 32 años, además, parece que será una de las últimas pruebas para el zaguero en la Liga MX.

¿Cuáles son los números de Antonio Briseño con Toluca?

Briseño llegó al conjunto mexiquense en enero de 2025, después de cinco años y medio con Chivas. En total, disputó 31 partidos, 16 de ellos como titular, con cuatro goles y una asistencia. En el actual Apertura 2026 solo suma diez minutos en dos partidos, y no tuvo actividad ni en la Leagues Cup ni en el Campeón de Campeones.