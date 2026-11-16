Jugadores de Querétaro tras derrota ante Rayados de Monterrey en el Apertura 2026 | MEXSPORT

Los Gallos Blancos llegaron a pelear en la parte alta del Apertura 2026

Querétaro pasó de ser una de las revelaciones del Apertura 2026 a protagonizar uno de los desplomes más pronunciados del campeonato, debido a que después de encadenar cinco partidos sin conocer la derrota y meterse en la pelea por los primeros puestos, los Gallos Blancos acumularon seis caídas consecutivas que los hicieron perder terreno en la clasificación.

El equipo dirigido por Esteban 'Chino' González había conseguido resultados que ilusionaron a su afición y le permitieron mantenerse entre los aspirantes a la fase final; sin embargo, el panorama cambió drásticamente en el último tramo del torneo, cuando comenzó una racha negativa que terminó por colocarlo en el duodécimo lugar, con 20 puntos.

Querétaro frente a Puebla en La Corregidora en la Jornada 16 del Apertura 2026 | Imago7

La caída comenzó con una goleada de 5-0 frente a Santos Laguna, el 17 de octubre. Posteriormente, Querétaro perdió 2-1 ante Atlético de San Luis, 3-1 contra Cruz Azul y 3-1 frente a Juárez. La mala dinámica continuó con una derrota de 2-0 ante Puebla y se extendió al partido pendiente de la Jornada 7, en el que Monterrey lo venció 1-0 en La Corregidora.

En esos seis encuentros, los Gallos recibieron 16 goles y solamente consiguieron marcar tres, una muestra de las dificultades que atravesó el equipo tanto en defensa como en ataque.

Diego Reyes con Querétaro en un partido del Apertura 2026 | IMAGO7

Homenchenko un factor importante para las derrotas de Querétaro

Uno de los momentos que marcaron este periodo fue la lesión de Santiago Homenchenko, quien sufrió una fractura en la mano derecha durante el encuentro frente a Santos y tuvo que ser sometido a cirugía.

El uruguayo era uno de los elementos importantes del esquema de González: antes de su lesión acumulaba cinco goles y dos asistencias en el torneo.