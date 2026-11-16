El exárbitro mexicano criticó la actualidad de los silbantes nacionales en entrevista para RÉCORD

Gilberto Alcalá habló para RÉCORD sobre el panorama del arbitraje mexicano, el cual considera que, a pesar de que no hay crisis, tampoco está en buen estado, pues considera que no existe.

¿Qué dijo Gilberto Alcalá sobre la actualidad del arbitraje mexicano?

Además, en la entrevista con RÉCORD, Alcalá ve a César Ramos como el único silbante que se salva entre estos problemas de arbitraje en el futbol mexicano, que semana a semana da de qué hablar.

"No hay crisis, no hay arbitraje hoy día, perdóname. Si cada ocho días veo futbol, no hay crisis, no hay arbitraje. César Ramos es el único que se salva, y un par más. El árbitro debe ser conductor de un espectáculo como es el futbol, no facilitador como en la lucha libre. El árbitro tiene que ser protagonista corriendo, llegando, haciendo su diagonal y tomando decisiones en los penales o tarjetas rojas, sin usar el VAR salvo cuando por cuestiones humanas no tenga el ángulo visual exacto", dijo Alcalá para RÉCORD.

Henry Martín reclamando a César Arturo Ramos Palazuelos, en el Clásico Capitalino | MEXSPORT

Gilberto Alcalá ve a los árbitros extranjeros como un problema

Por otro lado, Alcalá mencionó que el problema del arbitraje mexicano son los silbantes extranjeros, que no conocen del todo el ambiente y entorno de lo que se necesita en el país.

"El problema actual es el peor momento de instrucción desde hace 15 o 20 años. ¿Por quiénes son presididos? Se cambió; a mí me instruyó Arturo Yamasaki, Edgardo Codesal, Mario Rubio, Arturo Brizio. Hoy los últimos que han llegado han sido extranjeros —uno estadounidense, uno chileno y hoy argentino—, ¿tú crees que les importa el arbitraje mexicano? No tienen la menor idea. Creen que enseñar las reglas de juego es enseñar a arbitrar", explicó Alcalá.

Gilberto Alcalá, exárbitro mexicano | IMAGO7

Acerca de ser presidente de la Comisión de Arbitraje, Alcalá señaló que le encantaría ayudar, pero bajo sus condiciones y lo que él quiera cambiar para hacer mejor esta área del futbol nacional.

"Quisiera ayudar al arbitraje, me encantaría, y por eso digo lo que digo hoy. Soy dueño de mis palabras, no de la verdad, porque eso es lo que veo de afuera, sin conocer el día a día de adentro. Si me preguntas si me gustaría dirigir o estar ayudando en la Comisión de Arbitraje, me encantaría. Pero, ¿a qué llegas? ¿A hacer lo mismo o a que te digan qué hacer? No tiene caso llegar solo a ganar un sueldo y estar sentado sin poder moverte.

Lo primero que haría es pedir una reunión de cinco minutos con los dueños de los equipos antes de iniciar el torneo. El mensaje sería directo: "A partir del próximo torneo se hará esto, esto y esto. Si no quieren, díganme y ahorita me voy y no empiezo". Si no aceptan, en ese momento me paro y me voy. Es su empresa la que hay que dirigir; el árbitro dirige empresas multimillonarias y, si quieren tener una liga de calidad, hay que tener árbitros de capacidad. El presidente de la Comisión de Arbitraje puede ser, aunque es muy difícil. Habría que sentarse y platicar, porque si voy a hacer lo mismo y me van a hacer pedazos cada ocho días, hay que rodearse de gente capaz. Ya lo dije: si no me dan cinco minutos con los dueños de los equipos, no se puede", finalizó Gilberto Alcalá.